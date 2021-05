Grillowany ananas to gratka nie tylko dla wegetarian. Zobacz, jak go przyrządzić

Ananas to jeden z najpopularniejszych, egzotycznych owoców. Niewiele osób wie, że można go wykorzystać także do grilla. Może stanowić nawet swoisty grillowany deser, jeśli połączymy go np. z lodami. Oto jak go przygotować.

Przepis na grillowanego ananasa

Składniki

3 łyżki cukru kokosowego lub zwykłego cukru

2 łyżeczki cynamonu

1 łyżeczka kardamonu

1 średni ananas

starta skórka z limonki

Sposób przygotowania

Rozpal grilla. Ananasy obierz i pokrój w plasterki o grubości 2 cm. W niewielkiej misce wymieszaj cukier kokosowy, cynamon i kardamon. Przełóż plasterki ananasa do miski, obtaczając je mieszanką przypraw z każdej strony. Resztki przyprawy wetrzyj w plasterki ananasa. Przełóż ananasa na grilla, trzymając 3-4 minuty z każdej strony do głębokiego złotego koloru. Przełóż na talerze i posyp skórką z limonki. Gotowe! Teraz możesz podać go z lodami.

Dlaczego warto jeść ananasy?

Ananasy stanowią pyszny i zdrowy dodatek do każdej diety. Są niskokaloryczne, bogate w błonnik i witaminę C. Odznaczają się niskim indeksem glikemicznym (zaledwie 59). Ananasy są polecane w ciąży, jako źródło kwasu foliowego i witaminy B. Dodatkowo zawierają utrzymujący zdrowy metabolizm mangan oraz potas, który obniża ciśnienie krwi.

Ananasy bardzo często dodaje się go do deserów, np. lodów czy gofrów. Rewelacyjnie smakują też w formie koktajlu po zmiksowaniu z innymi owocami lub warzywami. Latem, gdy sezon grillowy jest w pełni warto postawić na grillowane ananasy jako zdrowy i orzeźwiający zamiennik tradycyjnych przysmaków.

Czytaj też:

Dietetyczny grill? Sprawdź, jak zdrowo przyrządzić skrzydełka z kurczakaCzytaj też:

Grillowane marchewki to prosty i smaczny pomysł na przekąskę. Wypróbuj!