5 popularnych diet, które mogą być dla ciebie szkodliwe

Dążąc do idealnej sylwetki jesteśmy w stanie zrobić wiele. Najczęściej dotyczy to odżywania, które diametralnie zmieniamy za pomocą diety. Jednak każda dieta działa inaczej dla ludzki organizm. Niektóre mogą być wręcz niebezpieczne lub przynieść niekorzystne skutki zdrowotne.

5 modnych diet, które mogą być niebezpieczne

Dieta ketonowa (ketogeniczna)

Stworzona na potrzeby osób cierpiących na epilepsję, dieta ketonowa szybko stał się modną dietą dla osób, które chciały szybko schudnąć. Ma sprzyjać utracie tłuszczu, zmuszając organizm do przejścia w stan ketozy i spalanie tłuszczu jako paliwa. Pamiętaj jednak, że dieta ta promuje spożywanie wysokich ilości niezdrowego tłuszczu i zaskakująco mało węglowodanów, tym samym obniżając jakość spożywanych pokarmów.

Dieta paleo

Dieta paleo zakłada cofnięcie się do dawnych czasów i jedzenie tak, jak robili to twoi przodkowie. Trudno porównywać realia życia człowieka pierwotnego z życiem przedstawicieli obecnej, wysokorozwiniętej cywilizacji. Naukowcy podkreślają bowiem, że dieta paleo ze względu na wykluczenie pełnego ziarna i strączków, może mieć zły wpływ na zdrowie. Wyłączenie grup pokarmów ze współczesnej diety może podrażniać żołądek.

Dieta kwasowo-zasadowa

Dieta kwasowo-zasadowa ma na celu zwiększyć zawartość kwasów w organizmie przy minimalnych poziomach energii. Wynikająca z tego utrata masy ciała może być szybka, ale ogranicza dostarczenie organizmowi potrzebnych składników odżywczych. Przeważająca większość lekarzy i dietetyków dodatkowo jest zdania, że żadne odkwaszanie organizmu nie jest nam potrzebne. W przypadku osób zdrowych organizm sam reguluje gospodarkę kwasowo-zasadową, którą faktycznie może nieznacznie zaburzać stosowanie diety bogatej w ciężkostrawne produkty wysoko przetworzone, mięso oraz cukry proste.

Dieta sokowa

Ze wszystkich planów dietetycznych i szybkich rozwiązań uważa się, że najlepszym i najszybszym sposobem na detoksykację organizmu jest oczyszczanie organizmu z soków. Chociaż możesz pomyśleć, że przejście na dietę sokową może sprawić, że dostarczysz sobie mnóstwa witamin, korzyści utrzymują się tylko przez chwilę. Wkrótce zaczynasz czuć się zmęczony, wyczerpany lub cierpieć na bóle głowy. Ponieważ spożywasz wtedy mało cukru i kalorii, organizm nie ma energii do działania. Oczyszczanie sokami może więc przynieść więcej szkody niż pożytku.

Dieta Whole 30

Trzydziestodniowa dieta Whole30 – w przeciwieństwie do ogólnie przyjętych zasad zdrowego odżywiania – opiera się nie na pięciu, a trzech posiłkach dziennie. Zakłada także spożycie dużej ilości mięsa – więcej, niż się to zaleca. Pierwotnie została stworzona bowiem z myślą o sportowcach, którzy właśnie z mięsa czerpią białko konieczne do rozrostu mięśni. Dieta ta zagraża układowi trawiennemu i zaburza indeks GI. Może również prowadzić do problemów hormonalnych, spowolnienia metabolizmu i wielu innych zagrożeń.

Czytaj też:

Najbardziej przyjazne i nieprzyjazne środowisku produkty spożywcze. RankingCzytaj też:

Pizza arbuzowa – hit letnich deserów. Sprawdź, jak ją przygotować