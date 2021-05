Jedzenie grzybów obniża ryzyko nowotworu. Potwierdziły to badania naukowe

Grzyby to smaczny i łatwy dodatek do sałatek, zup i kanapek. Bardzo popularne w Polsce, są prozdrowotnym dodatkiem w diecie. Wcześniejsze badania wykazały, że grzyby mają właściwości przeciwcholesterolowe i przeciwalergiczne. W nowym badaniu opublikowanym w Advances in Nutrition naukowcy sprawdzili, czy jedzenie grzybów wpływa na ryzyko raka.

Badania nad grzybami

Prace były metaanalizą wyników 17 badań przeprowadzonych na ponad 19 000 dorosłych. Płynęły z nich jasne wnioski: większe spożycie grzybów wiąże się z niższym ryzykiem nowotworu. Najsilniejszy związek wykazano w przypadku raka piersi. Znaczenie miała ilość spożywanych grzybów, a nie ich konkretny rodzaj. Osoby, które codziennie jadły 18 gramów grzybów miały o 45% mniejsze ryzyko zachorowania na raka.

Kolejna metaanaliza opublikowana w 2020 roku wykazała podobne ustalenia. Na podstawie wyników ponad 20000 osób z 18 niezależnych badań odkryto, że zwiększenie spożycia grzybów o 10 gramów dziennie wiązało się z 17% niższym ryzykiem raka.

Nowotwór nie wybiera

Szacuje się, że u około 39,5% ludzi zostanie zdiagnozowany rak w pewnym momencie ich życia. Niektóre czynniki ryzyka, takie jak genetyka, nie są pod kontrolą. Jednak wybór diety i stylu życia to czynniki, na które możemy świadomie wpływać. Na przykład bardzo niskie spożycie warzyw wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na niektóre rodzaje raka, co wykazały badania naukowe.

Korzyści odżywcze grzybów

Poza właściwościami zmniejszającymi ryzyko nowotworu grzyby zawierają następujące składniki odżywcze:

Selen. Grzyby są naturalnym źródłem selenu mineralnego.

Witaminy z grupy B. Grzyby są bogate w witaminy z grupy B, ryboflawinę, niacynę i kwas pantotenowy.

Potas. Zawarty w grzybach jest bardzo ważny dla serca, mięśni i funkcji nerwów.

Witamina D. Podobnie jak ludzie, grzyby naturalnie wytwarzają witaminę D po wystawieniu na działanie promieni słonecznych.



