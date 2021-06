Naturalna mikstura na detoksykację wątroby. Sprawdź przepis

Większość z nas prowadzi szybki, stresujący tryb życia, który może odbić się na wątrobie. Niestety na co dzień nie myślimy o tym, jak ważny to organ. Pełni bowiem aż 500 różnych funkcji w organizmie, w tym neutralizację toksyn, zwalczanie infekcji oraz wytwarzanie białek i hormonów. Jeśli zdolność wątroby do detoksykacji i oczyszczania organizmu zmniejsza się, toksyny zaczynają się gromadzić, co może wywołać chorobę.

Sok na naturalną detoksykację wątroby

Wiele osób mówi, że walka o zdrowie zaczyna się w naszej kuchni. To, co jemy, ma ogromny wpływ na organizm. Możemy przeciążać wątrobę spożywanymi na szybko fast foodami, ale też wspierać ją zdrowym jedzeniem. Oto przepis na sok, który promuje zdrowie wątroby, wspomagając jej detoksykacje. Co najważniejsze, wszystkie zdrowe składniki użyte w tym przepisie jest popartych badaniami naukowymi. Wystarczy tylko 1 szklanka dziennie, aby w naturalny sposób wspomóc detoks wątroby.

Składniki:

25 g selera

Kawałek imbiru wielkości palca

125 g świeżej czerwonej kapusty

sok z 1 cytryny

250 g świeżych gruszek

10 g mięty

500 ml wody

Sposób przygotowania:

Dokładnie umyj wszystkie składniki, ale nie obieraj ich ze skórki. Zetrzyj imbir. Gruszki, kapustę i seler pokrój cienkie plasterki. Umieść wszystko w blenderze. Dodaj wodę i zmiksuj. Następnie zetrzyj około ½ łyżki skórki cytryny. Następnie dodaj sok z cytryny, skórkę, listki mięty i jeszcze raz zmiksuj.

Przelej do kubka i wypij. Smacznego!

Pij tę mieszankę rano i jedną na dwie godziny przed pójściem spać. Przechowuj w lodówce przez około 2 dni.

