5 pokarmów najlepszych dla zdrowia układu nerwowego

To, co jemy, ma wpływ na zdrowie i kondycję całego organizmu – także układu nerwowego. Składa się on z dwóch części: ośrodkowego układu nerwowego oraz obwodowego układu nerwowego. Ponieważ nie możemy go zobaczyć, zwykle nie myślimy o jego profilaktyce.

Jednak warto zdać sobie sprawę, jak bardzo układ nerwowy jest ważny dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Bierze on udział w procesach takich jak oddychanie, tętno, odczuwanie emocji, myślenie, pamięć, ciśnienie krwi i przepływ, sen, ruch, czy i koordynacja. Jednym ze sposobów, w jaki możesz go wspierać jest zdrowa dieta. Jakie produkty wybierać?

Produkty dobre dla układu nerwowego

Gorzka czekolada



Kto by pomyślał, że gorzka czekolada może być jedzona w celu ochrony układu nerwowego? Wszystko dlatego, że jest ona bogata w magnez i flawonoidy. Te składniki pozytywnie wpływają na mózg, stymulując przepływ krwi i tworząc w nim nowe naczynia krwionośne i neurony. Chronią również przed związanym z wiekiem spadkiem funkcji poznawczych.



Rośliny strączkowe



Fasola, soczewica, soja i ciecierzyca i inne rośliny strączkowe to pokarmy bardzo bogate w magnez. Badania wykazały, że chronią przed spadkiem funkcji poznawczych, poprawiając pamięć i zdolności umysłu. Z kolei mniejsze spożycie roślin strączkowych prowadzi do upośledzenia funkcji poznawczych u osób starszych. Rośliny strączkowe zawierają również witaminy z grupy B, które pomagają w tworzeniu neuroprzekaźników przekazujących sygnały między nerwami.



Awokado



Oprócz tego, że zawiera witaminy z grupy B, awokado jest bogate w jednonienasycone kwasy tłuszczowe. Według badań pomagają one chronić komórki mózgowe zwane astrocytami, które wspierają nerwy przenoszące informacje. Osobom cierpiącym na zaburzenia neurologiczne często zaleca się spożywanie diety bogatej w awokado, aby wykorzystać właściwości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w tym owocu. Poza tym to jedno z najzdrowszych źródeł tłuszczu!



Oliwa z oliwek



Oliwa z oliwek jest niezwykle bogata w witaminę E – cenny przeciwutleniacz, który chroni tkankę tłuszczową w ludzkim ciele zwaną mieliną. Tworzy się ona wokół nerwów i służy jako ich izolacja. Kiedy między komórkami nerwowymi wymieniane są impulsy elektryczne, przeciwutleniacze zawarte w oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia chronią organizm przed stanami zapalnymi. Dodawaj więc śmiało oliwę z oliwek do sałatek, warzyw, ryb czy mięs.



Nasiona dyni



To popularna przekąska, a także ładunek związków prozdrowotnych dla naszego mózgu. Nasiona dyni są bogate nie tylko w kwasy omega-3, ale także w magnez, który jest niezwykle ważny dla transmisji nerwów i ogólnego stanu zdrowia mózgu. Bierze udział w zapobieganiu i leczeniu zaburzeń neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, migrena, przewlekły ból, lęk, depresja i epilepsja. Warto więc od czasu do czasu zjeść trochę nasion dyni lub dodać je do innej potrawy.Czytaj też:

