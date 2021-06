Bakłażan – niedoceniane warzywo, które niesie wiele właściwości zdrowotnych

Bakłażan jest dużym, podłużnym i nieco pękatym warzywem, które świetnie nadaje się do faszerowania. Nie warto jednak pozbywać się jego miąższu, ponieważ zawiera wiele cennych składników. Bakłażan jest bogaty w błonnik, ma niską zawartość kalorii, dostarcza wielu składników odżywczych.

Bakłażan – zalety spożywania

Bakłażan jest bardzo wszechstronnym warzywem – można go piec, smażyć, czy grillować. Wiele osób używa go do zapiekania farszu, robiąc bardzo popularne nadziewane bakłażany. Większość przepisów obejmuje gotowanie całych bakłażanów, co jest zdrowsze, ponieważ większość przeciwutleniaczy zawiera się właśnie w jego skórce.

Bakłażan na 100 g. zawiera tylko 21 kalorii, dzięki wysokiej zawartości błonnika i wody. Ma również znaczne ilości żelaza i wapnia, które są integralną częścią zdrowia kości i ogólnej wytrzymałości. Ponieważ bakłażany prawie nie zawierają tłuszczu ani cholesterolu, są polecane dla osób próbujących schudnąć.

Badania pokazują, że bakłażany mogą obniżyć „zły” cholesterol, pod warunkiem, że je upieczesz lub grillujesz. Dzięki wysokiej zawartości błonnika i niskiej zawartości węglowodanów bakłażany mogą wspomagać kontrolowanie diety w cukrzycy. Dodatkowo tradycyjna medycyna indyjska – Ajurweda – zaleca bakłażana w leczeniu bezsenności i innych zaburzeń snu.

