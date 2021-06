Poziomki: drogie owoce, które mają leczniczą moc

Poziomki to owoce, które uważane są za prawdziwy przysmak. Nic dziwnego: nie dość, że wyśmienicie smakują, to jeszcze mają moc leczyć wiele schorzeń. I choć dziś coraz rzadziej można je spotkać, warto na lokalnym targu poszukać sprzedawcy, który oferuje te małe, czerwone owoce. Są one prawdziwą skarbnicą witamin i substancji odżywczych.

Poziomki – co to za owoce?

Poziomki to pyszne owoce, które rosną w lasach i na leśnych polanach. Można je spotkać nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie, Azji, Ameryce Północnej. Na bazie poziomek stworzono truskawki - owoce uprawne, które dziś stanowią symbol lata.

Poziomki spożywa się w formie surowej, dodaje do jogurtów, deserów, ciast, naleśników, galaretek. Można z nich przygotować także dżemy, konfitury, kompoty.

Wartości odżywcze owoców

Poziomki zawierają szereg witamin i mikroelementów. Znajdują się w nich:

flawonoidy

garbniki

witamina C

potas



żelazo

wapń

magnez

fosfor

kwas foliowy

witaminy z grupy B

Właściwości lecznicze owoców

Poziomki są przede wszystkim skarbnicą witaminy C. W 100 g tych leśnych owoców znajduje się aż 58 mg witaminy C! Z tego względu znakomicie poprawiają odporność organizmu, chroniąc go przed działaniem wirusów i drobnoustrojów. Uszczelniają naczynia krwionośne, co poprawia ich barierę ochronną. Mniej narażone na pękanie i uszkodzenia są w stanie skuteczniej bronić się przed drobnoustrojami.

Oprócz tego owoce wykorzystuje się do leczenia ran, oparzeń, trądziku. Ze względu na wysoką zawartość wody poziomki poprawiają też funkcjonowanie układu moczowego i pomagają pozbyć się toksyn z organizmu.

Napar na infekcje

Liście poziomek wykorzystuje się do przygotowania naparu, który pomaga zwalczyć infekcje. Napój działa napotnie, usprawnia pozbywanie się z organizmu wirusów i toksyn. Dzięki temu przyspiesza walkę z infekcją i pomaga wrócić do zdrowia.

Aby przygotować taki zdrowotny napój, wystarczy 1 łyżeczkę suszonych liści z poziomek zalać wrzątkiem. Po 15 minutach napar jest gotowy.

Leśne truskawki na trądzik

Poziomki zawierają garbniki, które działają przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Dzięki temu wykorzystuje się je do leczenia stanów zapalnych skóry, trądziku, egzem. Wyciągi z poziomek działają ściągająco, regulują produkcję sebum i zamykają rozszerzone pory skóry. Cera wycisza się, normuje, a stany zapalne wyraźnie się zmniejszają.

Owoce na zapalenie pęcherza

Poziomki poleca się także osobom, które borykają się z różnymi schorzeniami pęcherza moczowego. Usprawniają pracę nerek, pomagają oczyścić drogi moczowe z toksyn, zapobiegają kamicy nerkowej.

Napar na zdrowe serce

Ze względu na dużą zawartość potasu, poziomki poleca się osobom, które cierpią na choroby układu krążenia. Pomagają uszczelnić naczynia krwionośne, przez co zapobiegają wielu chorobom, m.in. miażdżycy. Obniżają poziom „złego” cholesterolu, wspomagają pracę serca. Warto włączyć je do diety seniorów i osób, które prowadzą intensywny tryb życia, który obciąża serce.

Ile kosztują leśne truskawki?

Poziomki to bardzo drogie owoce. Rzadko można je spotkać na targach, ale jeśli już się pojawią to ceny wahają się nawet powyżej 120 złotych za kilogram.

Jak zrobić konfiturę z owoców?

Pysznym sposobem na cieszenie się smakiem poziomek również zimą, jest przygotowanie konfitury z owoców. Do przygotowania konfitury potrzebne są owoce, cukier i woda w następujących proporcjach:

0,5 kg poziomek

0,5 szklanki wody

30 dag cukru

Przygotowanie:

Owoce zasypujemy cukrem i zalewamy wodą Gotujemy 15 minut na wolnym ogniu Odstawiamy z ognia. Konfiturę możemy przełożyć do naczynia lub zostawić w garnku. Gdy wystygnie, chowamy ją do lodówki Proces gotowania powtarzamy kolejnego dnia i ponownie odstawiamy wystudzoną konfiturę do lodówki Trzeciego dnia przelewamy gotową konfiturę do słoiczka Zakręcamy i odwracamy słoik do góry dnem Gotowe!

Czytaj też:

Bułeczki z jagodami: jak zrobić domowe jagodzianki?Czytaj też:

Maliny: pyszne owoce, które mają wiele właściwości zdrowotnych. Jak zrobić sok z malin?Czytaj też:

Kompot z wiśni rewelacyjnie gasi pragnienie i jest bardzo zdrowy