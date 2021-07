Jak najłatwiej obrać ananasa? Ten trik robi furorę w sieci!

Zdecydowana większość osób najpierw odcina górę i dół ananasa, a następnie kroi owoce partiami wzdłuż skórki. Okazuje się, że jest znacznie łatwiejszy sposób na zjedzenie ananasa. I w dodatku nie wymaga użycia żadnych przyrządów kuchennych. Internauci postanowili podzielić się lifehackami, które zdecydowanie ułatwią życie.

Na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych widać, jak mężczyzna zaledwie jednym ruchem ręki wyrywa liście z ananasa. Następnie kilka razy uderza spodem ananasa o podłogę, tocz go, jakby wałkował ciasto i ponownie uderza owocem o podłogę. Efekt? Wystarczy pociągnąć za każdą „łuskę” ananasa, a następnie po prostu odrywać kawałek po kawałku, aby cieszyć się jego wyjątkowym smakiem.

Ananas - składniki odżywcze

Ananasto pyszny i zdrowy dodatek do każdej diety. Jest dobrym źródłem kilku witamin z grupy B, w tym: witaminy B1 (tiaminy), witaminy B6 (pirydoksyny) i witaminy B9 (kwasu foliowego).

To doskonałe źródło witaminy C i manganu. Witamina C jest niezbędna dla wzrostu i rozwoju, zdrowego układu odpornościowego i wspomagania wchłaniania żelaza z diety. Tymczasem mangan jest naturalnie występującym minerałem, który wspomaga wzrost, utrzymuje zdrowy metabolizm i ma właściwości antyoksydacyjne.

Ananasy zawierają również wolne od tłuszczu, cholesterolu i zawierają niewiele sodu.

Ananas – kalorie

Ananas jest owocem niskokalorycznym. W 100 gramach ananasa znajdziemy niespełna 50 kalorii. To naprawdę niewiele. Duża porcja tego owocu (jakieś 165 g) dostarczy więc mniej niż 100 kalorii.

Ananas – właściwości

Regularne spożywanie ananasów może zmniejszać ryzyko rozwoju cukrzycy, chorób serca czy nowotworów. Ponadto, ananasy przyspieszają trawienie. Zawdzięczają tę funkcję związkowi o nazwie bromelaina. Z tego powodu ananasa można znaleźć w niektórych produktach wspomagających trawienie i odchudzanie. Enzym ten rozkłada cząsteczki białka w swoich blokach budulcowych, takich jak aminokwasy i małe peptydy. Po rozbiciu cząsteczek białka łatwiej wchłaniają się przez jelito cienkie. Może to pomóc w trawieniu, zwłaszcza u osób z niewydolnością trzustki.

Ananasy wspomagają także odporność. Mają właściwości przeciwzapalne, które mogą wzmacniać układ odpornościowy. Badania wykazały też, że bromelaina może zmniejszać markery stanu zapalnego. Co ciekawe, może uśmierzać ból u osób z zapalnymi zapaleniami stawów.

