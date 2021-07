Jak łatwo i szybko obrać jajka? Ten prosty trik ułatwi ci życie!

Obieranie jajek wcale nie jest tak łatwe, jakby się mogło wydawać. Problem dotyczy szczególnie świeżych jajek, ponieważ znajdująca się pod skorupką błona ściśle do niej przylega. Z pomocą przychodzą media społecznościowe. Na Instagramie pojawił się krótki filmik instruktażowy, który podbił serca internautów. Jego autorka radzi, jak szybko i łatwo obrać jajka, aby na ich powierzchni nie pojawiły się dziury.

Jak łatwo obrać jajka?

Aby obrane jajka były idealne, należy wykorzystać łyżkę. Ugotowane jajko powinno się obierać od strony szerszego końca. Następni należy wsunąć łyżkę między skorupkę a białko i delikatnie przesuwać nią w prawo i w lewo, aby oddzielić od siebie obie warstwy. Na końcu możemy ściągnąć skorupkę w całości.

Jajka - składniki odżywcze

Jajka to przede wszystkim źródło pełnowartościowego białka, które jest łatwo przyswajane przez organizm. W jednym jajku znajdziemy witaminy A, B2, B5, B12, kwas foliowy, fosfor i dość sporo selenu. Jajka zawierają również przyzwoite ilości witaminy D, witaminy E, witaminy K, witaminy B6, wapnia i cynku. W 100 g jajka znajduje się aż 372 mg cholesterolu. Należy jednak pamiętać, że wartości odżywcze jajka są uzależnione od chowu kur.

Jajka - kalorie

Ugotowane jajko waży około 50-60 gram. W 76 proc. składa się z wody, 13 proc. to biało a 11 proc. tłuszcze. Jajko na miękko ma 88 kalorii a jajko na twardo 93 kalorie. W przeliczeniu na 100 gramów jedno ugotowane jajko dostarcza organizmowi od 150 do 155 kcal. Jajecznica z jednego jajka to około 170 kcal. Jedno jajko sadzone to około 130 kcal.

Aby spalić jedno jajko trzeba chodzić przez około 40 minut, jeździć na rowerze przez 20 minut, pływać 13 minut lub biegać przez 9 minut.

Jajka - właściwości

Jajka mają wiele zalet zdrowotnych. Nie tylko zawierają pełnowartościowe, wzorcowe białko i neutralizują szkodliwe działanie cholesterolu, ale również przyspieszają metabolizm i usuwanie toksyn z organizmu. Są również bogatym źródłem witamin z grupy B. Jajka są idealnym źródłem energii (64 proc. pochodzi z tłuszczów, 34 proc. z białka, a 3 proc. z węglowodanów). Zawarta w jajku luteina oraz zeaksantyna działają korzystnie w prewencji zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej, a także poprawiają widzenie.

Czytaj też:

