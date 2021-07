Komosa ryżowa – drogocenne ziarno pełne zalet odżywczych

Bogata w błonnik, minerały, przeciwutleniacze i wszystkie dziewięć niezbędnych aminokwasów, komosa ryżowa (quinoa) jest jednym z najzdrowszych i najbardziej odżywczych produktów spożywczych na świecie. Może poprawić poziom cukru i cholesterolu we krwi, a nawet wspomóc utratę wagi. Co więcej, jest naturalnie bezglutenowa, pyszna i niezwykle łatwa w przygotowaniu.

Zalety odżywcze komosy ryżowej

Zawartość błonnika jest wyższa niż w większości ziaren

Quinoa jest znacznie bogatsza w błonnik niż większość ziaren. W jednym z badań, które dotyczyło 4 różnych odmian komosy ryżowej, wykazano zawartość w przedziale 10-16 gramów błonnika na każde 100 gramów. To ponad dwa razy więcej, niż w przypadku większości ziaren. Niestety większość błonnika jest nierozpuszczalna, co nie przynosi takich samych korzyści zdrowotnych jak błonnik rozpuszczalny. Jednak zawartość rozpuszczalnego błonnika w jest nadal całkiem przyzwoita – około 1,5 grama na 100 gramów ziarna.

Jest idealna na diecie bezglutenowej i wegańskiej

Quinoa jest naturalnie bezglutenowa. Wielu dietetyków zaleca ją jako ważny składnik diety dla osób z nietolerancją na gluten. Badania wykazały, że stosowanie komosy ryżowej zamiast typowych składników bezglutenowych, takich jak rafinowana tapioka, ziemniaki, kukurydza i mąka ryżowa, może radykalnie zwiększyć wartość odżywczą i przeciwutleniającą w diecie. Zawiera również wszystkie niezbędne aminokwasy, dzięki czemu jest doskonałym źródłem białka dla wegetarian i wegan.

Ma niski IG i może wspomagać metabolizm

Indeks glikemiczny jest miarą tego, jak szybko żywność podnosi poziom cukru we krwi. Komosa ryżowa ma niski indeks glikemiczny (53), co pomaga kontrolować cukier. Dodatkowo jedno z badań wykazało, że stosowanie komosy ryżowej znacznie obniżyło poziom cukru we krwi, insuliny i trójglicerydów w porównaniu z bezglutenowym pieczywem i makaronem. Należy jednak pamiętać, że nadal zawiera dość dużo węglowodanów, dlatego nie jest odpowiednia na diecie niskowęglowodanowej.

A dodatkowo... nie rujnuje sylwetki!

Mimo sprej zawartości węglowodanów quinoa może być pokarmem wspomagającym odchudzanie. Wszystko za sprawą wspomnianego błonnika, który może zwiększać uczucie sytości. Duża zawartość białka i niski indeks glikemiczny również czyni komosę przydatną część zdrowej diety odchudzającej.

