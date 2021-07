Yuzu – owoc, który wygląda jak mandarynka, a smakuje jak... kwiat

Yuzu to owoc cytrusowy, który wyglądem przypomina mandarynkę. Jest wyjątkowy i mało znany, a szkoda! Ten niewielki owoc ma mnóstwo wartości odżywczych i właściwości prozdrowotnych.

Czym jest yuzu?

Yuzu to owoc, który pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej. Początkowo uprawiany w Chinach i Tybecie, wkrótce rozprzestrzenił się również w Japonii.

Jest to owoc niezwykły, który pochodzi z równie niezwykłego drzewa. Osiąga ono niecałe 2 metry wysokości i pokryte jest... kolcami. Ma bujne liście i kwiaty o pięknym zapachu, które wykorzystuje się do produkcji kosmetyków. Owoce, które rodzi drzewo, są skarbnicą zdrowia i wyglądają jak skrzyżowanie mandarynki, grejfruta i limonki. Mają żółto-zielony kolor i twardą skórkę.

Jak smakuje owoc?

Yuzu ma niepowtarzalny smak. Jest niewielkie, ma do 7 centymetrów długości i wyglądem przypomina żółto-zieloną mandarynkę. Skórka jest jędrna, a miąższ lekko cierpki, słodko-kwaśny. Ty, co wyróżnia yuzu, jest jego smak, który przypomina trochę kwiat.

Wartości odżywcze

Ten azjatycki owoc jest bardzo zdrowy. Zawiera dużo witaminy C, dlatego nazywany jest supercytrusem. Oprócz tego jest bogatym źródłem wapnia i potasu. Olejki eteryczne, zawarte w skórce, niszczą drobnoustroje i pomagają chronić organizm przed infekcjami. Kwasy jabłkowy i cytrynowy natomiast pobudzają wydzielanie soków żołądkowych i ułatwiają trawienie.

Właściwości zdrowotne

Owoce yuzu są bombą witaminową. W Polsce wciąż rzadko można je spotkać, a szkoda, bo zawierają ponad dwukrotnie więcej witaminy C niż cytryna! Dzięki temu wzmacniają pracę układu immunologicznego i podnoszą zdolności obronne organizmu przed infekcjami.

Te małe cytrusy znakomicie uzupełniają dietę w wapń i potas, wzmacniają pracę serca i układu sercowo-naczyniowego, regulują ciśnienie krwi, chronią przed rozwojem miażdżycy i chorób cywilizacyjnych.

Skarbnica antyoksydantów

Wysoka zawartość witaminy C sprawia, że yuzu jest doskonałym źródłem antyoksydantów. Dzięki temu poprawia kondycję organizmu, zapobiega starzeniu się, zwalcza wolne rodniki. Wykazuje działanie przeciwnowotworowe i chroni organizm przed rozwojem chorób. Oprócz tego sprzyja usuwaniu toksyn z organizmu i wspomaga zabiegi detoksykujące, oczyszczające go ze szkodliwych substancji.

Paliwo dla serca

Dzięki zawartości potasu yuzu znakomicie wpływa na pracę układu krwionośnego. Reguluje pracę serca, zapobiegając chorobom sercowym, zawałom, miażdżycy, nadciśnieniu tętniczemu. Reguluje poziom cholesterolu, bierze udział w procesach odpowiadających za krzepnięcie krwi.

Składnik kosmetyków

Ze względu na dużą zawartość witaminy C, yuzu chętnie wykorzystuje się w kosmetyce. Jest składnikiem kremów, maseczek i serum do twarzy, które mają działanie antyoksydacyjne, rozjaśniające przebarwienia i dodające cerze blasku.

Olejki eteryczne, zawarte w skórce owoców, służą z kolei do wyrobu perfum, balsamów do ciała, żeli pod prysznic i kul do kąpieli.

Owoc w kuchni

W kuchni azjatyckiej yuzu jest chętnie wykorzystywane do przygotowywania sosów i wszelkich dipów. Docenia się głównie skórkę, w której zawarte są olejki eteryczne – ze względu na charakterystyczny smak chętnie dodaje się ją do deserów. Suszoną skórkę z owoców można kupić również w Polsce, jest ona dużo łatwiej dostępna niż surowe yuzu.

Z cytrusów przygotowuje się również orzeźwiające słodko-kwaśne zupy oraz syropy. Mają one działanie rozgrzewające (podobnie jak nasze napary z imbirem) i pomagają chronić organizm przed infekcjami.

