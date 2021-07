Kleik ryżowy najlepszy na zatrucia pokarmowe. Przepis na kleik

Kleik ryżowy to najlepszy domowy sposób na wszelkie problemy z układem pokarmowym. Pomaga na zatrucia, niestrawność, leczy podrażniony żołądek i stanowi podstawę diety lekkostrawnej.

Czym jest kleik ryżowy?

Kleik ryżowy to po prostu papka przygotowywana z gotowanego ryżu. Można podawać go z gotowaną marchewką, wtedy stanowi dobry pomysł na obiad dla dzieci i dorosłych, którzy muszą uważać na to, co jedzą. Można serwować go z owocami czy miodem jako dobre i zdrowe śniadanie. Wielką zaletą kleiku jest to, że jest lekkostrawny, zatem nie obciąża brzucha.

Wartości odżywcze

Kleik przygotowuje się z białego ryżu. Jest on źródłem węglowodanów i skrobi, ale także witamin z grupy B, kwasu foliowego, żelaza i magnezu. Oprócz tego zawiera także cynk, fosfor, miedź, selen.

Właściwości zdrowotne

Wielką zaletą kleiku jest jego łagodzące działanie na układ pokarmowy. Wspomaga leczenie nieżytu żołądka i dwunastnicy, pracę wątroby i trzustki. Stanowi remedium na zatrucia pokarmowego, biegunki, wzdęcia i niestrawność.

Poleca się go również osobom, które cierpią na nudności czy wymioty. Kleik nie drażni żołądka i pozwala szybciej zwalczyć infekcję. Stosuje się go nawet w przypadku grypy żołądkowej.

Mogą po niego bezpiecznie sięgnąć osoby, które cierpią na nietolerancję glutenu. Jest to produkt bezglutenowy, a więc bezpieczny w diecie osób borykających się z celiakią.

Danie na odporność

Kleik ryżowy wpływa na prawidłową pracę układu immunologicznego. Wzmacnia odporność, a dzięki zawartości magnezu reguluje również pracę mózgu. Poprawia przewodzenie impulsów nerwowych, wzmacnia pamięć i koncentrację.

Dla przyszłych mam

Ryż poleca się parom, które starają się o dziecko. Powinien znaleźć się w diecie przyszłych mam, ponieważ zawiera dużo witamin z grupy B i kwasu foliowego, który sprzyja zapłodnieniu i zapobiega wadom cewy nerwowej. Korzystna jest również zawartość witaminy E, która sprzyja zwalczaniu wolnych rodników i zapobiega starzeniu się organizmu.

Czy można podawać danie dzieciom?

Ze względu na swoje kojące właściwości, kleik ryżowy można bezpiecznie podawać dzieciom. Zalecany jest w diecie niemowląt, które często cierpią na bolesne kolki. Pediatrzy polecają włączenie do jadłospisu malucha już na początku rozszerzania diety dziecka, czyli po ukończeniu 6. miesiąca życia.

Kleik można blendować do uzyskania gładkiej konsystencji. Nadaje się do przygotowywania zupek czy podwieczorków, można gotować go zarówno na wodzie, jak i przygotować na mleku. Warto jednak pamiętać, że w przypadku niemowląt dobrze jest zacząć od kleiku kukurydzianego, który jest lżejszy od ryżowego.

Czy danie może uczulać?

Kleik ryżowy jest lekkostrawny i zwykle dobrze tolerowany. U małych dzieci może jednak wywołać reakcję alergiczną, jak każdy inny produkt. Objawia się ona bólami brzucha czy wzdęciami. Warto więc dokładnie obserwować dziecko, a w przypadku pojawienia się niepożądanej reakcji, zrezygnować z podawania kleiku.

Prosty przepis

Aby zrobić kleik ryżowy, wystarczy torebkę ryżu ugotować w lekko osolonej wodzie. Na 1 torebkę (100 g ryżu) wystarczy 1 litr chłodnej wody. Ważne jest wyjęcie ryżu z torebki – ziarna powinny powoli gotować się na wolnym ogniu najlepiej przez minimum 30 minut aż powstanie klejąca papka. Ugotowany ryż odstawiamy do wystudzenia. Podajemy lekko schłodzony z dodatkami lub bez.

Z czym podawać danie?

Kleik ryżowy można serwować z dodatkami:

jabłka

gruszki

malin

banana

marchewki

cukinii

indyka

batata

kurczaka

Świetnie smakuje z aromatycznymi przyprawami takimi jak cynamon czy curry.

