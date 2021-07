Marakuja – owoc, który obniża ciśnienie krwi i działa... nasennie

Marakuja to owoc egzotyczny, który chętnie spożywamy w deserach. Niewiele osób sięga po niego w postaci surowej, a to błąd, bo zawiera wiele cennych wartości odżywczych i ma udowodnione działanie lecznicze. Co warto o nim wiedzieć?

Czym jest marakuja?

Marakuja to owoc, który pochodzi z Paragwaju. Inaczej nazywany passiflorą lub męczennicą jadalną, rośnie w krajach leżących w pasie klimatu tropikalnego.

Marakuja to krzew, który wyróżnia się bardzo długimi pnączami osiągającymi nawet kilkanaście metrów długości. Owoce są niewielkie i mogą mieć różne kolory: od żółtego, przez fioletowy aż po purpurę.

Wartości odżywcze passiflory

Passiflora zawiera witaminy i mikroelementy, które powinny znaleźć się w jadłospisie osób, pragnących prowadzić zbilansowaną dietę. Znajdują się w niej:

witamina C

witaminy z grupy B

kwas foliowy



witamina A

witamina K

potas

fosfor

magnez

żelazo

wapń

cynk



Właściwości zdrowotne

Ze względu na bogactwo składników odżywczych, marakuja znacząco poprawia kondycję organizmu, wpływając na wiele zachodzących w nim procesów.

Wzmacnia pracę układu immunologicznego, stymulując odporność i poprawiając zdolności obronne organizmu. Chroni przed wirusami, bakteriami, działa przeciwzapalnie i zwalcza wolne rodniki. Sprzyja usuwaniu toksyn z organizmu i szkodliwych substancji.

Poprawia pracę mózgu i układu nerwowego, stymuluję pracę serca i sprzyja zapobieganiu chorób cywilizacyjnych takich jak nadciśnienie tętnicze czy miażdżyca. Wpływa również na pracę mięśni i komórek w całym ciele.

Passiflora na zdrowie!

Męczennica jadalna zawiera dużo witaminy C oraz żelaza, dzięki czemu chroni organizm przed infekcjami. Uszczelnia naczynia krwionośne, przez co zapobiega ich pękaniu i uszkadzaniu. To sprawia, że organizm lepiej broni się przed drobnoustrojami oraz wirusami.

Oprócz tego witamina C zwalcza szkodliwe substancje, przez co pomaga oczyścić organizm i zapobiec rozwojowi chorób. Uznaje się jej działanie antynowotworowe.

Męczennica na... dobry wzrok

Marakuja zawiera witaminę A, która wzmacnia wzrok. Pomaga zapobiec wystąpieniu chorób gałek ocznych, zwyrodnień, zapaleń, dlatego powinny ją spożywać osoby po 50. roku życia narażone na występowanie zaćmy czy zwyrodnień plamki żółtej.

Owoc na astmę

W skórce marakui znajdują się ekstrakty, które pomagają zmniejszyć napady astmy oskrzelowej. Jak wynika z badań naukowców ze Stanów Zjednoczonych, regularne spożywanie marakui może znacząc zmniejszyć kaszel spowodowany skurczem oskrzeli.

Passiflora a praca serca

Marakuja pomaga regulować pracę układu krwionośnego. Zawiera dużo potasu, który stymuluje pracę serca i zapobiega wystąpieniu chorób sercowo-naczyniowych tj. chorób wieńcowych, zawałów, miażdżycy tętnic, udarów. Dodatkowo pomaga regulować ciśnienie krwi, zapobiegając nadciśnieniu tętniczemu.

Na dobry sen

Owoc ten ma właściwości wyciszające, dlatego sprzyja walce z bezsennością. W Ameryce Południowej stosuje się go jako środek nasenny. Wykorzystuje się w tym celu nasiona marakui.

Jak jeść owoc?

Passiflorę można spożywać w postaci surowej. Wystarczy ją przekroić, a następnie łyżeczką wyjeść środek. Nasiona marakui są jadalne, ale nie wszyscy je lubią, dlatego owoc można się ich pozbyć, kładąc miąższ na drobnym sitku. Dzieciom zaleca się usuwać nasiona ze względu na ich nasenne właściwości.

Do czego wykorzystać męczennicę?

Marakuję dodaje się do deserów takich jak lody czy galaretki. Świetnie komponuje się z pancakesami czy słodkimi plackami bananowymi, stanowiąc uzupełnienie dżemu lub powideł. Można ją jeść z jogurtem, bitą śmietaną, jako dodatek do sałatki owocowej.

