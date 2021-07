Pierogi ruskie. Pyszne, ale czy zdrowe? Przepis na tradycyjne pierogi

Pierogi to proste danie przygotowywane z ciasta i farszu. W Polsce ma długą tradycję – przygotowuje się je od niemal 800 lat! Nic dziwnego, że na stałe są kojarzone z polską kuchnią.

Czy pierogi są zdrowe?

Pierogi nie należą do najzdrowszych dań. Składają się z mąki, która zawiera dużo węglowodanów i skrobi, a niewiele witamin. Wartości odżywcze uzależnione są raczej od farszu, który może być rozmaity.

Dziś modne są różne wariacje na temat pierogów, do przygotowania których wykorzystuje się zamienniki mąki pszennej. Serwuje się je z owocami (malinami, jagodami), soczewicą, szpinakiem i serem feta, mięsem.

Takie pierogi mają więcej witamin i mikroelementów, ale nie są tradycyjnymi wyrobami. Te przyrządzało się w sposób wytrawny, z koniecznie mięsnym farszem. Smakosze i miłośnicy pierogów powinni jednak częściej sięgać po wersje warzywne czy wegańskie, by dostarczyć organizmowi więcej składników odżywczych.

Danie wegańskie

Dziś pierogi ruskie można przyrządzić tak, by niemal wszystkie składniki zastąpić ich zdrowszymi odpowiednikami. Biały ser spokojnie zastąpi tofu, które jest bogatym źródłem roślinnego białka, a mąkę pszenną mąką gryczaną czy ryżową. Do tego cebulka, sok z kiszonych ogórków, przyprawy i pierogi są gotowe!

Brzmi to łatwo, ale wegańską wersję pierogów przygotowuje się tak samo jak tradycyjną. Jest to danie dość pracochłonne, które wymaga zarówno przyrządzenia ciasta, jak i poświęcenia czasu na zrobienie farszu, ale warto raz na jakiś czas pokusić się o zrobienie go w domu. Nie da się ukryć, że pierogi ruskie mają w sobie to coś, co sprawia, że są tak uwielbiane.

Co znajduje się w tym daniu?

Pierogi ruskie to danie, które składa się właściwie z kilku składników. Jego sekret tkwi w lekko pikantnym i rozpływającym się w ustach farszu. Składa się on z ziemniaków, białego serca i cebuli. Do tego miękkie, cienkie i elastyczne ciasto oraz zasmażka ze skwarków – tak wyglądają tradycyjne pierogi ruskie.

Podbiły one serca tym, że mocno sycą. Zawierają mąkę i ziemniaki, a więc na długo pozwalają zaspokoić głód. Są jednak ciężkostrawne, dlatego nie poleca się spożywania ich latem, gdy wysokie temperatury skłaniają do sięgania po lżejsze jedzenie.

Prosty przepis

Przygotowanie domowych pierogów zajmuje trochę czasu, ale zdecydowanie warto raz na jakiś czas je przyrządzić. Jak to zrobić?

Składniki na ciasto:

3 szklanki mąki pszennej (1 szklanka to 250 ml)

1 i 3/4 szklanki wrzątku

4 łyżki masła

Składniki na farsz:

0,5 kg ziemniaków

1 średnia cebula

0,5 kg twarogu (w wersji wegańskiej tofu)

pieprz i sól do smaku

Przygotowanie:

Zaczynamy od wyrobienia ciasta. Mąkę wsypujemy do dużej miski 4 łyżki masła dodajemy do wrzątku i rozpuszczamy Masło i wodę stopniowo dodajemy do mąki, cały czas mieszając ciasto Wyrabiamy je do uzyskania jednolitej konsystencji Odstawiamy je na bok, by odpoczęło Ziemniaki obieramy, kroimy na małe kawałki i gotujemy z solą około 30 minut Ugotowane i odcedzone ziemniaki ubijamy tłuczkiem do ziemniaków Ser kruszymy do przestudzonych ziemniaków i rozrabiamy na gładą masę Cebulę obieramy i szklimy na patelni, po czym dodajemy do farszu Gdy farsz będzie wymieszany, doprawiamy go solą i pieprzem Ciasto wałkujemy na stolnicy obsypanej mąką Szklanką wykrajamy koła Każde koło nadziewamy farszem, po czym zlepiamy boki, by stworzyć pieróg Gdy wszystkie pierogi będą gotowe, gotujemy je. Wrzucamy je na wrzącą wodę i czekamy aż wypłyną Pierogi można jeść od razu lub odsmażyć na patelni

Wskazówka:

Pierogi świetnie smakują ze śmietaną oraz ze skwarkami. Można podać je również z gęstym jogurtem.

