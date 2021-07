Miechunka, złota jagoda Inków. Owoc, który opóźnia starzenie

Miechunka jadalna to niewielki owoc, który jest skarbnicą witamin i składników odżywczych. Wykazuje działanie poprawiające kondycję całego organizmu i wspierające pracę różnych narządów. Co warto o niej wiedzieć?

Czym jest miechunka?

Miechunka jadalna to owoc, który pochodzi z Ameryki Południowej. Wyglądem przypomina nieco pomidorki koktajlowe, od których różni się barwą – miechunka ma kolor brązowy, a nie czerwony. Owoce w środku są pomarańczowe i mają cierpki smak. Niektórzy porównują je do skrzyżowania pomidorków z... agrestem.

Dziś miechunka uprawiana jest na całym świecie. Docenia się jej wartości prozdrowotne i zawartość mikroelementów oraz składników odżywczych.

Wartości odżywcze

Ten niewielki owoc ma leczniczą moc. Zawiera:

witaminę A

witaminy z grupy B

witaminę C



żelazo

fosfor

wapń

Właściwości zdrowotne

Dzięki wysokiej zawartości witamin, miechunka ma ogromne właściwości zdrowotne. Wykorzystuje się ją głównie jako środek wspomagający odporność i zabezpieczający organizm przed działaniem wirusów i bakterii.

Oprócz tego docenia się jej właściwości opóźniające procesy starzenia skóry i wspomagające oczyszczanie organizmu z toksyn i szkodliwych substancji. Wysoka zawartość witaminy A wspomaga wzrok i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób zwyrodnieniowych takich jak zwyrodnienie plamki żółtej.

Złota jagoda Inków na wieczną młodość

Miechunka jest skarbnicą witaminy C, która działa antyoksydacyjnie. Uszczelnia naczynia krwionośne, dzięki czemu poprawia ich zdolności obronne przed czynnikami zewnętrznymi i zabezpiecza je przed uszkodzeniami. To sprawia, że skóra staje się gładka, pełna blasku, gładsza i wyraźnie zdrowsza. Owoc opóźnia procesy starzenia i wspomaga usuwanie wolnych rodników.

Kosmetyki z wyciągami z miechunki warto stosować po sezonie zimowym, gdy cera jest szara i zmęczona. Dzięki ekstraktom z owocu znikną zaczerwienienia, przywrócimy jej zdrowy koloryt i skóra szybko stanie się rozświetlona.

Owoc na pracę mózgu

Zawartość witamin z grupy B nie tylko poprawia kondycję włosów, skóry i paznokci, ale wspomaga pracę komórek nerwowych. Poprawia pamięć, koncentrację, zdolności kojarzenia i przyswajania wiedzy. Dba również o dobry sen i zmniejsza ryzyko bezsenności.

Witaminy B pomagają poradzić sobie ze skutkami stresu i nadmiernego przeciążenia organizmu pracą czy zbyt intensywnym trybem życia. Zapobiegają obniżeniu nastroju i wspomagają utrzymanie higieny psychicznej.

Na dobry wzrok

Witamina A, która znajduje się w owocu, stymuluje do pracy narząd wzroku. Zapobiega występowaniu chorób takich jak zapalenie spojówek czy zwyrodnień (zaćmy, zwyrodnienia plamki żółtej), dlatego powinny po niego sięgać osoby po 50. roku życia narażone na choroby oczu.

Na zdrowe zęby

Dzięki zawartości wapnia i fosforu miechunka dba o prawidłową mineralizację kości i zębów. Pomaga zabezpieczyć je przed próchnicą, kruszeniem się i uszkodzeniami. Docenia się jej wpływ na stawy, dlatego poleca się sięganie po nią osobom, które cierpią na choroby zwyrodnieniowe stawów, artretyzm czy osteoporozę.

Jak jeść owoc?

W Polsce miechunka jadalna wciąż jest mało popularna. Można ją dostać w dużych marketach i w sklepach ekologicznych. Owoc można jeść w postaci surowej albo wykorzystać w kuchni. Przygotowuje się z niego powidła, konfitury, dżemy, nalewki. Można go wykorzystać również do robienia deserów z galaretek czy jako dodatek do domowych ciast.

Miechunkę można kupić również w postaci suszonej jako przekąskę. Jest jednak wysoko kaloryczna – porównuje się ją do słonych przekąsek.

