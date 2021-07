Sardynki – małe rybki o wielkiej mocy. Źródło kwasów Omega-3

Sardynki to małe rybki, które nie zawierają rtęci, mogą je bezpiecznie spożywać kobiety w ciąży i dzieci. Oprócz tego zawierają mnóstwo zdrowych tłuszczów i witamin, dlatego stanowią cenne źródło składników odżywczych w diecie.

Czym są sardynki?

Sardynki to ryby z rodziny śledziowatych, które żyją w słodkich wodach. Osiągają do 30 cm długości i żyją w ławicach przy wybrzeżach. Są rybami tłustymi, dlatego zawierają wiele kwasów Omega-3, które znakomicie wpływają na pracę serca.

Wartości odżywcze ryb

Oprócz kwasów nienasyconych sardynki zawierają:

witaminę B12

witaminę D



kwasy Omega-6

białko

wapń

Właściwości zdrowotne

Ryby te stanowią cenne źródło tłuszczów w diecie. Wpływają na pracę układu krążenia i zapobiegają chorobom sercowo-naczyniowym. Warto włączyć je do swojej diety, by uniknąć chorób cywilizacyjnych spowodowanych stresem, złym odżywianiem i coraz bardziej zanieczyszczonym środowiskiem.

Oprócz tego sardynki pomagają wzmocnić odporność i uchronić się przed chorobami układu immunologicznego. Dzięki zawartości wapnia budują kości, zapobiegając osteoporozie czy próchnicy.

Rybki na zdrowe serce

Sardynki poleca się głównie ze względu na kwasy Omega-3 i Omega-6. Rewelacyjnie wpływają one na pracę serca, zmniejszają ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, dzięki czemu pomagają uniknąć tachykardii. Oprócz tego zapobiegają nadciśnieniu tętniczemu, regulują ciśnienie krwi.

Kwasy te obniżają także poziom trójglicerydów, dzięki czemu zmniejszają poziom „złego” cholesterolu. To sprawia, że spada ryzyko wystąpienia miażdżycy, która może grozić zawałem serca czy udarem mózgu.

Na mocne kości

Produkty, zawierające wapń (takie jak sardynki) powinny stanowić składnik zbilansowanej diety. Dzięki temu wzmacniają kości i zęby, zmniejszają ryzyko wystąpienia osteoporozy i próchnicy.

Ta ostatnia dziś jest problemem, który może dotyczyć nawet 90 procent dzieci. Z tego względu warto dbać o zdrową dietę, zrezygnować ze słodkich napojów i podawać dzieciom mleko oraz produkty bogate w wapń.

Sardynki są dobrym źródłem wapnia. Można podawać je dzieciom w formie pieczonej lub przygotowywać z nich sałatki.

Nie kumulują rtęci

Ogromną zaletą sardynek jest to, że nie kumulują rtęci (w przeciwieństwie do tuńczyka, okonia czy popularnego dorsza). Są to więc ryby bezpieczne zarówno dla dzieci, jak i dla kobiet spodziewających się dziecka. Mogą je spożywać także mamy karmiące piersią

Czy ryby w puszce są zdrowe?

Sardynki najlepiej jeść świeże. Poddane obróbce termicznej (takiej jak pieczenie czy smażenie) zachowują większość wartości odżywczych i są bezpieczne. Dobrym wyborem jest również zakup ryb w oleju.

Należy się jednak zastanowić zanim kupimy sardynki w puszce. Takie ryby są już mocniej przetworzone (zawierają m.in. konserwanty), mogą również zawierać metale ciężkie zawarte w metalowym opakowaniu. Nie należy więc ich podawać dzieciom.

Przepis na sardynki z ziołami

Sardynki pysznie smakują prosto z patelni. Można je szybko przygotować i cieszyć si smakiem chrupiących ryb. Jak to zrobić?

Składniki:

0,5 kg sardynek

4 ząbki czosnku

2 łyżki soku z cytryny

1 łyżka majeranku

0,5 pęczka natki pietruszki

oliwa z oliwek

sól, pieprz do smaku

Przygotowanie:

Sardynki należy dokładnie umyć i oczyścić Oliwę z oliwek rozgrzać na patelni Czosnek obrać i przecisnąć przez praskę albo drobno posiekać Na rozgrzanej oliwie podsmażyć czosnek, następnie dodać oczyszczone rybki Dodać sól i pieprz do smaku Smażyć przez kilka minut po każdej ze stron aż ryby się zarumienią Posypać świeżymi ziołami Podawać z sałatą lub pieczonymi ziemniakami Smacznego!

Czytaj też:

Dieta wątrobowa – na czym polega i co można jeść?