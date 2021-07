7 zdrowych deserów, dzięki którym pokonasz chęć na słodycze

Chęć na słodycze może nas dopaść w dowolnym momencie dnia. Zazwyczaj dzieje się to po południu, gdy poziom energii naturalnie spada. Kto nie marzy wtedy o batonie, tabliczce czekolady czy porcji lodów z bitą śmietaną?

Nie dajmy się zwariować – w okazjonalnym cheat-mealu nie ma nic złego. Jednak jeśli często masz ochotę na słodki deser, z pewnością obawiasz się o swoją dietę. Częste spożywanie słodyczy może doprowadzić też do poczucia winy i w konsekwencji pogorszonego nastroju. A przecież nie po to jemy deser, prawda?

Dlatego polecamy wam listę zdrowych pomysłów na przekąski, które zapewniają bogactwo składników odżywczych. Niektóre wspomagają metabolizm, inne zmniejszają ryzyko chorób. Wszystkie też dostarczają pokaźną porcję witamin, błonnik i minerały. Jesteście ciekawi tych propozycji? Koniecznie sprawdźcie listę do końca. Może was zaskoczyć!

Pomysły na zdrowy deser – lista

Pudding z nasionami chia



Pudding z chia to jeden ze zdrowszych deserów, które możesz spożyć. Wszystko za sprawą tych niepozornych ziarenek, które zyskały miano superfoods. Nasiona chia są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, wapń, magnez, żelazo, cynk i fosfor. Są też doskonałym źródłem białka i błonnika pokarmowego.



Sałatka owocowa



Sałatka owocowa to świetny sposób na zdrową i odżywczą przekąskę. Owoce są pełne minerałów i witamin, które wspomagają funkcjonowanie organizmu. Latem możemy korzystać z obfitości świeżych owoców rosnących w naszym kraju, z kolei w chłodniejsze miesiące z powodzeniem użyć mrożonych.



Chipsy bananowe



Chipsy bananowe to suszone, smażone plasterki bananów, które stają się coraz bardziej popularną przekąską. Ponieważ są lekkie, łatwe do spakowania i stanowią źródło kalorii i prostych węglowodanów, są doskonałą opcją, gdy jesteś w ruchu. Możesz je zabrać na wędrówkę lub uzupełnić paliwo po intensywnych ćwiczeniach.



Płatki śniadaniowe



Płatki zbożowe to świetna przekąska o każdej porze dnia. Możesz spożywać je z niskotłuszczowym mlekiem mlecznym lub niesłodzonym mlekiem roślinnym. Tylko upewnij się, że wybierasz płatki, które są w 100% pełnoziarniste i mają nie więcej niż 6 gramów cukru na porcję.



Gorzka czekolada



Badania wykazały, że ciemna czekolada może pomóc w odchudzaniu, zmniejszając apetyt i wywołując uczucie sytości. Zaspokaja apetyt na słodkie nie dostarczając zbyt dużej ilości cukru. Gorzka czekolada zawiera także sporo błonnika, żelaza, miedzi i manganu.



Daktyle



Jedzenie daktyli daje bezpieczny i skuteczny zastrzyk energii. Chociaż są słodkie, nie powodują nagłego i drastycznego wzrostu cukru we krwi. Są bogate w błonnik, dzięki czemu korzystnie wpływają na metabolizm.



Owsianka



Płatki owsiane są doskonałym źródłem witamin, minerałów, błonnika i przeciwutleniaczy. Z kolei owsianka to doskonała baza do dodania świeżych i suszonych owoców, bakalii i nasion. Każdego dnia możesz więc przygotować inne danie, które będzie apetyczne, a zarazem zdrowe.Czytaj też:

