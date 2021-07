Domowa nalewka z czarnej porzeczki. Prosty przepis – wystarczą 3 składniki

Przyjęło się uważać, że porzeczki dobrze komponują się z wódką. Być może to jest przyczyną popularności nalewki porzeczkowej w naszym kraju. I chociaż alkohol należy spożywać z umiarem – domowa nalewka to z pewnością napój, w którym nie znajdziemy sztucznych dodatków ani konserwantów. W wielu domach tradycyjnie przygotowuje się ją w sezonie letnim, kiedy to owoce czarnej porzeczki uginają się na krzaczkach.

Chociaż do przygotowania nalewki porzeczkowej wystarczą tylko 3 składniki, potrzeba także sporo... czasu. Owoce muszą bowiem moczyć się dwa tygodnie w alkoholu, a następnie tydzień w cukrze.

Przepis na nalewkę z czarnej porzeczki

Składniki:

1,5 kg czarnej porzeczki

0,5 kg cukru

0,7 l wódki

szklana butelka

Sposób przygotowania:

Umyj porzeczki i pourywaj im ogonki. Wsyp porzeczki do garnka i lekko je rozgnieć. Zalej owoce alkoholem i odstaw z przykryciem na ok. 2 tygodnie. W miarę możliwości potrząsaj owocami co kilka dni, aby się sfermentowały. Po upływie dwóch tygodni całość przecedź przez bawełnianą ściereczkę. Powstały sok przelej do osobnego słoika. Odcedzone owoce przełóż do dużego słoika i zasyp cukrem. Zakręć i odstaw na tydzień. Po tygodniu odcedź powstały sok z porzeczek, dolej do wódki i wymieszaj.

Przelej nalewkę do szklanej butelki i odstaw na kilka dni. Gotowe!

Czarna porzeczka – właściwości odżywcze

Letnie owoce dostarczają do naszego organizmu wiele cennych substancji odżywczych. Są bogate w witaminy m.in. witaminy oraz minerały, a także błonnik pokarmowy. Czarna porzeczka ma najwięcej witaminy C – jedna garść owoców zaspokaja dzienne zapotrzebowanie naszego organizmu na tę witaminę. Czarne porzeczki to także niezastąpione źródło antocyjanów, które zmniejszają stres oksydacyjny i chronią przed rakiem. Co więcej, porzeczki są cennym źródłem witamin z grupy B, błonnika pokarmowego, a także jodu i boru oraz związków poprawiających wygląd skóry i włosów.

Czytaj też:

Lubisz morele? Spróbuj zrobić z nich nalewkę. Obłędna!