Małże – jak smakują i jak je jeść? Wartości odżywcze mięczaków

Małże to mięczaki, które zalicza się do owoców morza. Choć na pierwszy rzut oka nie wyglądają zbyt smakowicie, to zawierają wiele mikroelementów i witamin, dlatego warto włączyć je do diety.

Małże, czyli co?

Małże to mięczaki, które mają charakterystyczną płaską muszlę. Można je hodować na perły, można również przyrządzać z nich różne dania, które dostarczą nam brakujących składników odżywczych. Warto robić to często, bo te niedoceniane i niewyględne mięczaki są znakomitym źródłem białka i witamin z grupy B.

Wartości odżywcze

Małże zawierają:

witaminy z grupy B



nienasycone kwasy tłuszczowe

selen

sód

fosfor

miedź

cynk

magnez



potas

wapń

Właściwości zdrowotne

Jak wszystkie owoce morza, małże docenia się za to, ze poprawiają odporność organizmu. Dostarczają mu pierwiastków i witamin, które wzmacniają barierę ochronną przed wirusami i drobnoustrojami. Dzięki zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych znakomicie wpływają na układ sercowo-naczyniowy, chronić serce przed chorobami czy zawałem.

Oprócz tego doskonale wpływają na nasze samopoczucie, zmniejszając rozdrażnienie i uczucie zmęczenia. Zawartość witamin z grupy B stymuluje do pracy układ nerwowy, zwalcza bezsenność.

Mięczaki na zdrowe serce

Owoce morza uważane są za produkty, które powinny zajmować ważne miejsce w diecie. Mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego chętnie sięgają po owoce morza i uważa się, że jest to przyczyna ich doskonałego zdrowia. Rzadko zapadają na choroby sercowo-naczyniowe, na które tak często zapadają mieszkańcy zachodniej i środkowej części kontynentu.

Małże to źródło nie tylko zdrowego i chudego białka, ale także kwasów tłuszczowych oraz Omega-3. Pomagają one obniżać poziom „złego” cholesterolu, dzięki czemu zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy. Usprawniają krążenie, zapobiegają uszkodzeniom tętnic, powstawaniu zatorów i zakrzepów. Znacznie obniżają ryzyko wystąpienia zawału serca czy udaru.

Owoce morza na zdrowie

Małże stymulują do pracy układ immunologiczny i poprawiają funkcjonowanie wielu narządów. Dzięki temu organizm staje się mniej podatny na choroby, wirusy i bakterie.

Sposób na dobre samopoczucie

Owoce morza uważane są za doskonałe afrodyzjaki. Być może w tym też tkwi przyczyna faktu, że potrafią poprawić nastrój i samopoczucie. Warto je jeść nie tylko na randce, by zadbać o swoją higienę psychiczną. Produkty bogate w witaminy B (takie jak płatki owsiane, natka pietruszki, orzechy, jaja, pieczywo razowe) poprawiają pracę komórek i mózgu, wzmacniają pamięć, koncentrację i zdolność kojarzenia faktów.

Wzbogacenie diety o produkty będące źródłem magnezu i witamin z grupy B pozwala również zwalczyć negatywne skutki stresu czy bezsenność.

Jak je zrobić?

Zanim zrobimy małże, warto sprawdzić, czy produkt, który kupiliśmy, jest świeży. Dobre małże powinny mieć zamknięte muszle. Takich należy szukać w sklepie. Owoce morza można również kupić w wersji mrożonej, wtedy przygotowanie ich jest szybsze i prostsze.

Małże można ugotować albo usmażyć, jeść samodzielnie w formie przystawki albo podawać je z makaronem czy bagietką. Świetnie smakują w białym winie czy sosie czosnkowo-cebulowym.

Przygotowując je na patelni jako dodatek do makaronu, należy je krótko podduszać około 5 minut, dopóki małże się nie otworzą. Jemy je łyżką i widelcem.

Małże w sosie czosnkowym

Małże w sosie czosnkowym to pomysł na dobrą kolację Jak je zrobić?

Składniki:

1 kg małży

1 szklanka białego wina

3/4 szklanki bulionu warzywnego

15 g masła

4 ząbki czosnku

2 marchwie

śmietana 18 procent

natka pietruszki

Przygotowanie:

Małże dokładnie szorujemy pod bieżącą wodą Czosnek obieramy i przeciskamy przez praskę Marchew kroimy w kostkę Na patelni podsmażamy czosnek z marchewką i masłem Wlewamy wino i bulion Dodajemy małże i gotujemy około 5 minut do czasu, kiedy małże się otworzą Dolewamy śmietanę (wystarczy połowa szklanki), by stworzyć gęsty sos Posypujemy natką pietruszki. Możemy podać z makaronem tagliatelle Smacznego!

