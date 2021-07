10 produktów z najwyższą zawartością miedzi

Miedź to pierwiastek, który dostarczamy do organizmu w niewielkich ilościach. Mimo że nasze zapotrzebowanie na miedź jest nieduże (około 150 mg), to jednak odgrywa on istotną rolę w funkcjonowaniu wielu narządów. Dlaczego warto sięgać po produkty zawierające miedź?

Czym jest miedź?

Miedź to pierwiastek, który występuje w mózgu, sercu, wątrobie i nerkach, a więc organach kluczowych do funkcjonowania organizmu.

Poprawia koncentrację i zdolność zapamiętywania, wpływa na funkcjonowanie serca i układu sercowo-naczyniowego, odpowiada za właściwą pracę wątroby. Oprócz tego chroni organizm przed szkodliwym wpływem wolnych rodników, dzięki czemu przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się.

Jakie funkcje pełni miedź?

Pierwiastek ma dużo więcej zalet:

niszczy bakterie

bierze udział w syntezie kolagenu, dzięki czemu odmładza skórę

bierze udział w syntezie białek

transportuje tlen do wszystkich komórek ciała

poprawia odporność

chroni przed osteoporozą

W jakich produktach znajdziemy pierwiastek?

Poniżej znajduje się lista 10 produktów o najwyższe zawartości miedzi. Warto włączyć je do diety, by poprawić kondycję organizmu.

Wątróbka



Wątróbka jest znakomitym źródłem miedzi. Jedna porcja może zawierać aż 1100 procent dziennego zapotrzebowania tego pierwiastka!

Oprócz tego wątróbka zawiera witaminy z grupy B, kwas foliowy i witaminę A.



Ostrygi



Ostrygi to owoce morza, które uznawane są za świetny afrodyzjak. Okazuje się jednak, że nie tylko poprawiają potencję, ale również znakomicie uzupełniają w diecie niedobory miedzi. Spełniają zapotrzebowanie dzienne aż w 844 procentach!



Płatki owsiane



Płatki owsiane to kolejne dobre źródło miedzi. 100 g płatków spełnia zapotrzebowanie na miedź aż w 600 procentach. Oprócz tego owies jest znakomitym źródłem magnezu, żelaza, cynku czy potasu. Samo zdrowie!



Bazylia



Bazylia i inne zioła o zielonych liściach również dostarczają miedź. Wystarczy dodać je do sałatki lub do mięsa, by zapewnić sobie dzienną podaż pierwiastka na poziomie 33 procent. Całkiem sporo!



Kakao



Prawdziwe kakao jest dobrym źródłem magnezu, który ułatwia funkcjonowanie komórek nerwowych oraz miedzi. Warto dodawać je do deserów, posypywać nim jaglankę czy owsiankę, by wzmocnić jej walory smakowe i wartości zdrowotne.



Otręby



Otręby są bardzo niepozorne, ale zdrowe. Zawierają mnóstwo fosforu, żelaza i miedzi. Mogą stanowić świetny dodatek do jogurtu naturalnego czy kefiru. Świetnie smakują podawane ze świeżymi owocami!



Kasza gryczana



Kasza gryczana to bomba witamin, która rewelacyjnie poprawia funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Uszczelnia je i wzmacnia, dzięki czemu zapobiega tworzeniu się zatorów i zakrzepów. Oprócz tego zawiera cenne pierwiastki (m.in. miedź), które poprawiają funkcjonowanie organizmu.



Orzechy włoskie



Pyszne i pełne zdrowych kwasów tłuszczy. Orzechy włoskie mają też inne zalety – nie tylko poprawiają pracę mózgu, ale również dostarczają do organizmu konieczne rezerwy miedzi.



Natka pietruszki



Natkę pietruszki poleca się osobom, które cierpią na niedobory żelaza. Okazuje się jednak, że może być cennym źródłem także miedzi.



Groszek



Groszek zawiera witaminy z grupy B, witaminę K, antyoksydanty oraz wiele pierwiastków. Wzmacnia pracę układu nerwowego, wspomaga przyswajanie wapnia w organizmie. Jest też dobrym źródłem miedzi.Czytaj też:

