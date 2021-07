Do której godziny można wypić kawę, by nie zaburzyć cyklu snu w nocy?

Zdarzyło ci się wypić małą filiżankę kawy po południu, a potem długo nie móc zasnąć w nocy? Zbyt późno wypita kawa lub inny napój z dodatkiem kofeiny może zakłócić cykl snu, doprowadzając do zmęczenia kolejnego dnia.

Kiedy najpóźniej można wypić kawę?

Pora ta nie jest jednakowa dla wszystkich – każdy bowiem inaczej metabolizuje kofeinę, ma inny poziom zmęczenia oraz o innej porze chodzi spać. Jednak należy pamiętać, że kofeina można podnieść poziom hormonu stresu (kortyzolu). Kiedy stanie się to zbyt późno, możesz mieć trudności z zasypianiem. Wieczorem jest potrzebne bowiem wyciszenie i uspokojenie, aby organizm mógł produkować melatoninę (hormon snu).

Jak wyjaśnia ekspertka Ellen Vora w rozmowie z serwisem Mindbodygreen, u większości ludzi okres półtrwania kofeiny wynosi od pięciu do siedmiu godzin, co oznacza, że w tym czasie jej stężenie we krwi zmniejsza się o połowę. Organizm potrzebuje średnio sześć godzin, aby metabolizować połowę kofeiny podwyższającej hormon stresu. Dużo, prawda?

„Filiżanka kawy wypita o 9 rano wciąż zalega w twoim ciele przed snem, a wypicie jej o 15 jest w rzeczywistości jak połowa filiżanki kawy o 21” – tłumaczy Ellen Vora.

Zaburzenia snu po kawie

Niestety – nawet mała ilość kofeiny w organizmie może zaburzać jakość snu. Co więcej, badania wykazały, że jej obecność wcale nie rekompensuje złego snu poprzedniego dnia – a raczej zaburzy go kolejnej nocy. Tym samym wpadamy w błędne koło picia kawy.

Jeśli spożywanie kofeiny wpływa na twój sen, najlepiej jest spożywać ją wcześnie rano. Zaleca się też ograniczenie jej ilości, jeśli cierpimy na objawy takie jak niepokój, bóle głowy, problemy z trawieniem i bezsenność.

