10 produktów z najwyższą zawartością siarki

Siarka to pierwiastek, który pełni ważną rolę w organizmie. Wzmacnia odporność, stymuluje do pracy układ immunologiczny, ma właściwości odkażające i antyseptyczne. Co warto o nim wiedzieć?

Czym jest siarka?

Siarka to pierwiastek oznaczany symbolem S. Jest niezbędna człowiekowi do życia i wpływa na wiele procesów zachodzących w organizmie. Obok wapnia i fosforu jest to trzeci najważniejszy pierwiastek dla człowieka.

Jakie ma właściwości?

Siarka występuje we wszystkich tkankach organizmu, buduje hormony oraz aminokwasy. Wpływa na pracę układu trawiennego i nerwowego, stymuluje pracę wątroby, ułatwia oczyszczanie organizmu z toksyn. Oprócz tego działa przeciwbakteryjnie, odkażająco.

Siarka pozytywnie wpływa także na urodę. Pomaga złagodzić stany zapalne skóry, poprawia wygląd włosów i paznokci, zwalcza wolne rodniki, dzięki czemu zapobiega starzeniu się organizmu.

Jakie jest zapotrzebowanie na pierwiastek?

Dzienne zapotrzebowanie na siarkę dorosłej osoby nie jest duże i wynosi 1 g. Aby je spełnić, wystarczy włączyć do diety produkty bogate w ten mikroelement. W czym go znajdziemy?

Mleko w proszku



Mleko w proszku zawiera 260 mg siarki i spełnia dzienne zapotrzebowanie na ten pierwiastek w 25 procentach.



Mięso z indyka



Bogatym źródłem siarki jest także indyk – mięso, uważane za dużo zdrowsze niż kurczak. W porcji 100 g mięsa znajduje się 248 mg pierwiastka.



Ziarna soi



Ziarna soi to nie tylko skarbnica białka, ale także siarki! Zawiera jej tyle samo, co mięso z indyka – warto więc ją włączyć do swojej diety.



Wołowina



Wołowina to kolejny gatunek mięsa bogaty w siarkę. Zawiera jej aż 230 mg w 100 g mięsa.



Nabiał



Twaróg (ale tylko ten o pełnej zawartości tłuszczu) nie tylko dostarcza nam wapnia, ale także siarki. Porcja twarożku na śniadanie może spełnić dzienne zapotrzebowanie na siarkę w 22 procentach.



Ciecierzyca



Ciecierzyca niedawno wróciła do łask. I słusznie, bo to skarbnica witamin i mikroelementów, które doskonale wpływają na nasze samopoczucie. Jest też dobrym źródłem siarki.



Jajka



Sporo siarki znajduje się także w białku jajka kurzego – aż 187 mg.



Migdały



Migdały zawierają 178 mg siarki. Warto włączyć je do swojej diety nie tylko jako dodatek do owsianki czy jaglanki, ale również jako zdrową przekąskę.



Kotlety z soczewicy



Dobrym źródłem siarki jest również soczewica, którą w kuchni można wykorzystać na wiele sposobów, m.in. przygotowując kotlety.



Orzechy włoskie



Siarkę zawierają także orzechy włoskie. W 100 g jest 100 mg pierwiastka.Czytaj też:

Miedź. Pierwiastek, który poprawia odporność i wyzwala kreatywność