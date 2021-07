Dżem z wiśni zawiera witaminy A, E, K PP. Jak go zrobić? Przepis

Dżem z wiśni to przysmak, który kojarzy się ze smakiem lata. Wiśnie to pyszne, soczyste i słodkie owoce, które są bogate w witaminy i mikroelementy. Warto włączyć je do swojej diety, bo zawierają wiele wartości odżywczych, wzmacniają pracę serca, układu nerwowego, odporność i poprawiają samopoczucie.

Wartości odżywcze owoców

Wiśnie są bogate w:

witaminę A



witaminy z grupy B

witamina C

witaminę E

witaminę K

witaminę PP

kwas foliowy



fosfor

wapń

potas



magnez

cynk

Właściwości zdrowotne

Wiśnie znakomicie poprawiają pracę układu krwionośnego i nerwowego. Stymulują pracę serca, zmniejszają ryzyko wystąpienia arytmii, zapobiegają chorobom sercowo-naczyniowym, a dzięki zawartości pektyny regulują ciśnienie. To pomaga zmniejszyć także ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczemu.

Owoce te zawierają także błonnik, który pomaga usunąć z organizmu szkodliwe substancje oraz toksyny. Dzięki temu oczyszcza organizm, detoksykuje i obniża poziom „złego” cholesterolu. Zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych.

Wiśnie są bogate także w witaminy z grupy B, kwas foliowy i magnez, dzięki czemu wpływają na pracę mózgu i komórek mózgowych. Poprawiają koncentrację, pamięć, regulują kondycję psychiczną i zapobiegają obniżeniom nastroju. Oprócz tego pomagają pozbyć się problemu bezsenności.

Bogactwo antyoksydantów

Owoce te zawierają także antocyjany, które pomagają zwalczać wolne rodniki. Działanie antyoksydacyjnie nie tylko zapobiega starzeniu się organizmu, ale także zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych.

Jak wykorzystać owoce?

Wiśnie można wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Najpopularniejszy jest kompot z wiśni, który nie tylko pysznie smakuje, ale także rewelacyjnie nawadnia i gasi pragnienie w upalne dni. Oprócz tego z wiśni można przygotować ciasta, bułki, torty, konfiturę, dżem, nalewkę, wino, sok.

Jak zrobić dżem?

Dżem z wiśni to prosty do przygotowania przetwór owocowy, który można zrobić w domu. W ten sposób kontrolujemy, co znajduje się wewnątrz dżemu i mamy pewność, że nie jemy żadnych konserwantów ani sztucznych składników.

Dobrze przygotowany dżem spokojnie można schować do spiżarki i wyjąć za kilka miesięcy. Odpowiednio zapasteryzowany zachowa wszystkie wartości odżywcze.

Przepis na przetwory

Dżem z wiśni przygotowuje się z owoców, cukru i żelatyny. Te trzy składniki wystarczą, by zrobić pyszny, domowy dżem. Można również użyć gotowych kompozycji cukru i żelatyny, które znajdziemy w sklepach.

Składniki:

1 kg wiśni

1 szklanka cukru

1,5 łyżki żelatyny

Przygotowanie:

Wiśnie myjemy i drylujemy, oczyszczając je z pestek 1 kg owoców wkładamy do garnka i dodajemy kilka łyżek wody, by wiśnie nie przywierały do dna. Gotujemy owoce na wolnym ogniu Gdy owoce zaczną się gotować, powoli dodajemy cukier. Zbieramy pianę, która pojawi się na powierzchni garnka Gotujemy jeszcze przez kilka minut, po czym dodajemy żelatynę Możemy odstawić dżem do wystudzenia na kilka godzin i poczekać, a następnie ponownie go zagotować. Później przekładamy go do wyparzonych słoików, zakręcamy je i odstawiamy do góry dnem Inną metodą jest nieodstawianie dżemu na kilka godzin tylko natychmiastowe przełożenie go do słoików. Można go spożyć od razu albo odstawić do spiżarki i spożyć zimą

Wskazówka:

Aby dobrze wyparzyć słoiki, nie trzeba ich przelewać wrzątkiem. Wystarczy umyte, osuszone słoiki włożyć do piekarnika nagrzanego do 100 stopni i wyjąć po 20 minutach. Po tym czasie czekamy aż ostygną, wyjmujemy je z piekarnika i przekładamy w nie przetwory Nakrętki lepiej jednak wyparzyć wrzątkiem, niż wkładać je do piekarnika

Czytaj też:

Kompot z wiśni: przepis, właściwości. Jak ugotować kompot?