5 smakowitych pomysłów na sałatki do grilla

Grillowanie kojarzy nam się z kilkugodzinnym biesiadowaniem na świeżym powietrzu. Nie może zabraknąć karkówki, kiełbasy i kaszanki. A co do tego? Oczywiście sałatki. Są lekkostawne, zapewniają mnóstwo witamin i idealnie uzupełniają cięższe grillowane potrawy. Nic dziwnego, że królują na naszych stołach w okresie lata. Dużą zaletą jest fakt, że można je przygotować z warzyw wyhodowanych w przydomowym ogródku. To tylko podnosi ich walory smakowe i odżywcze. A zatem – jaką sałatkę przygotować?

5 pomysłów na sałatki na grilla

Spotkania na świeżym powietrzu często organizowane są spontanicznie, a my stajemy przed dylematem – jaką sałatkę przygotować do mięsa? Oto 5 smakowitych propozycji – z pewnością wybierzesz coś dla siebie.

Sałatka grecka



Prosta, zdrowa sałatka grecka to orzeźwiający dodatek do dań z grilla.

Składniki:



1 czerwona cebula4 pomidory1 ogórek1 zielona paprykagarść czarnych oliwekgrecki ser feta w dużych kawałkach

Na dressing: suszony czosnek, 4 łyżki oliwy z oliwek, szczypta soli i pieprzu, 1-2 łyżki octu z czerwonego wina, ½ łyżeczki suszonego oregano

Sposób przygotowania:



Czerwoną cebulę przekrój na pół i pokrój na półksiężyce.Pokrój pomidory i ogórki na duże kawałki.Paprykę pokrój cienko w krążki.Umieść warzywa w dużym naczyniu sałatkowym. Dodaj garść oliwek.Przygotuj dressing: w małej misce wymieszaj oliwę z oliwek, ocet, czosnek, oregano, sól i pieprz.Polej całą sałatkę dressingiem i delikatnie wymieszaj.Teraz dodaj kawałki sera feta na wierzch. Gotowe!



Sałatka Cezar



Do tej sałatki wykorzystaj piersi z kurczaka prosto z grilla.

Składniki:

2 grillowane filety z kurczaka1 łyżka oleju do smażenia1 sałata rzymska10 pomidorków koktajlowychPaczka grzaneksól, pieprz

Sposób przygotowania:

Umyj piersi z kurczaka, pokrój na mniejsze kawałki i przygotuj na grillu z dodatkiem soli i czarnego pieprzu.Umyj i odsącz sałatę. Rozerwij liście na mniejsze kawałki. Umyj i pokrój pomidorki koktajlowe na pół.Weź dużą miskę i przełóż do niej sałatę, pomidorki i kawałki kurczaka. Dosyp grzanki.Następnie przygotuj dressing i wymieszaj z sałatką.

Dressing do sałatki Cezar:



3 łyżki majonezu – możesz zastąpić jogurtem naturalnym1 łyżeczka musztardy1 ząbek czosnku1 łyżeczka soku z cytryny lub octu

Wymieszaj wszystkie składniki dressingu i polej nimi sałatkę.



Surówka Colesław



Surówka colesław to znany na polskich stołach dodatek do obiadów. Idealnie sprawdzi się również do grilla.

Składniki:



1 kg świeżej kapusty (zielonej lub czerwonej)1 cebula2 marchewki

Sposób przygotowania: Umyj kapustę i marchewkę. Posiekaj je na drobne paski. Obierz cebulę i posiekaj ja na drobne kawałki. Połącz warzywa w jednej misce. Następnie przygotuj dressing do surówki.

Dressing:



MajonezOcet jabłkowyMiód

W małej misce wymieszaj 5 łyżek majonezu, łyżkę octu jabłkowego i łyżkę miodu. W razie potrzeby dopraw odrobiną soli. Umieść posiekaną surówkę coleslaw w dużej misce, a następnie polej dressingiem. Lekko wymieszaj składniki. Podawaj od razu po przygotowaniu.



Sałatka z młodej kapusty

Tą sałatką niewątpliwie zaskoczysz wszystkich gości na grillu.



Składniki:





młoda biała kapustamajonez curry

Sposób przygotowania:



Kapustę należy umyć, zerwać z niej zewnętrzne, zwiędnięte liście i poszatkować w paski na ok. 6-7 centymetrów. Poszatkowaną kapustę przekładamy do dużej miski. W innym naczyniu mieszamy majonez z curry. Proporcje zależą od naszych upodobań, jednak im mniej majonezu, tym mniej kaloryczna sałatka. Majonez z curry łączymy z kapustą i dokładnie mieszamy. Gotowe!



Sałatka owocowa



Po ciężkostrawnych, grillowanych potrawach dobrze jest skosztować orzeźwiającej sałatki owocowej. Tę wersję uwielbiają szczególnie dzieci.

Składniki:

6 plastrów ananasa z puszki1/2 grejpfruta1 czerwona i żółta paprykakilka listków sałatypół łyżki oleju rzepakowego2 łyżki soku z ananasasól

Sposób przygotowania:

Pokrój ananasa na kostkę, z papryki usuń gniazda nasienne, a następnie ją również pokrój w kostkę. Grejpfruta obierz, usuń białe osłonki i pokrój w kostkę. Następnie wymieszaj z listkami sałaty. Sok z ananasa połącz z olejem rzepakowym i dopraw odrobiną soli. Polej tak przygotowanym sosem sałatkę. Smacznego!Czytaj też:

Sosy sałatkowe – czy mogą być bogactwem składników odżywczych?