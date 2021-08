Dżem z dyni poprawia odporność. 3 rewelacyjne przepisy na dżem z pomarańczą, gruszką, jabłkami

Dżem z dyni to pomysł na przygotowanie przetworu, który nie tylko znakomicie smakuje, ale zawiera wiele wartości odżywczych. Pełen witamin i mikroelementów podnosi nasza odporność i sprawia, że w sezonie jesienno-zimowym stajemy się mniej podatni na infekcje.

Jak smakuje dżem z dyni?

Dżem z dyni jest słodki i zdrowy. To bogactwo witamin, które poprawiają zdolności obronne organizmu i świetna alternatywa dla kupnych dżemów, które zawierają mnóstwo białego cukru. Warto go przygotować i podawać do placków, naleśników, gofrów zwłaszcza dzieciom, które jedzą za dużo przetworzonych produktów.

Wartości odżywcze

Dżem z dyni zawiera:

witaminę A

witaminy z grupy B

witaminę C



witaminę K

kwas foliowy

wapń

żelazo

fosfor

potas



magnez

cynk

błonnik

Właściwości prozdrowotne

Dynia to warzywo, które ma wiele właściwości zdrowotnych. Przede wszystkim obniża stężenie cukru we krwi, dlatego warto włączyć ją do diety, by poprawić nawyki żywieniowe dzieci. Oprócz tego reguluje pracę układu krążenia i ciśnienie krwi, zapobiegając nadciśnieniu tętniczemu, a także innym chorobom cywilizacyjnym.

Warzywo to zawiera beta-karoten, który obniża stężenie LDL, nazywanego „złym” cholesterolem. Dzięki temu zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy, choroby, która może spowodować zator bądź udar.

Dynia jest też bogatym źródłem witaminy A, która znakomicie poprawia kondycję oczu. Zapobiega zwyrodnieniom plamki żółtej, a także hamuje zespół suchego oka.

Jak zrobić dżem?

Dżem z dni to ciekawy sposób na wykorzystanie tego pełnego witamin i mikroelementów warzywa. Z dyni można również przygotować konfiturę, ciasteczka, a także przepyszną zupę-krem, która świetnie smakuje z dodatkiem imbiru i cynamonu, znakomicie rozgrzewając organizm w chłodne dni.

Dżem przygotowuje się w niezwykle prosty sposób. Można do niego dodać ulubione owoce, np. cytrusy czy jabłka i gruszki, dzięki czemu nie tylko poprawimy jego walory smakowe, ale także i zdrowotne.

Przepis na dżem z dyni i pomarańczy

żem można przygotować z każdego gatunku dyni.

Składniki:

1 dynia średniej wielkości

500 ml soku z pomarańczy

szczypta cynamonu

1 szklanka cukru

Przygotowanie:

Dynię należy umyć i pokroić na drobne kawałki Zalewamy ją 500 ml soku pomarańczowego (wieżo wyciśniętego lub z kartonu) Gotujemy do czasu aż dynia nie stanie się miękka Pod koniec gotowania dodajemy powoli cukier Gdy dynia będzie miękka, blendujemy ją, by uzyskać gładki dżem Następnie ponownie wstawiamy na kuchenkę i gotujemy kolejne 15 minut Dżem przekładamy do wyparzonych słoików. Wekujemy, by cieszyć się jego smakiem w zimowe miesiące

Przepis na dżem z dodatkiem jabłek

Dżem dyni można wzbogacić też o sezonowe owoce.

Składniki:

1 średniej wielkości dynia

400 ml soku z pomarańczy

0,5 kg jabłek

cynamon

szczypta wanilii

szczypta imbiru

1 szklanka cukru

Przygotowanie:

Dynię myjemy i kroimy na kawałki Gotujemy z sokiem pomarańczowym W międzyczasie myjemy, obieramy i kroimy na kawałki jabłka Dodajemy cynamon, imbir i szczyptę wanilii Gdy całość będzie miękka, zestawiamy z ognia, wsypujemy powoli cukier Blendujemy na gładką masę lub taką, która zawiera kawałki owoców Gotujemy jeszcze przez 15 minut, po czym gorący dżem przekładamy do wyparzonych słoików

Dżem z gruszką

Pyszny dżem można również przygotować z dodatkiem gruszek, które zawierają mnóstwo przeciwutleniaczy, zwalczających wolne rodniki i obniżających ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych.

Składniki:

1 dynia

500 g jabłek

500 g gruszek

cynamon

imbir



wanilia

1 szklanka wody

1 szklanka cukru

Przygotowanie:

Dynię myjemy i kroimy na kawałki Jabłka i gruszki myjemy, obieramy ze skórki, kroimy na drobne cząstki i dodajemy do dyni Wlewamy szklankę wody i przyprawy Gotujemy na wolnym ogniu przez 20 minut aż owoce staną się miękkie Zdejmujemy z ognia, powoli dodajemy cukier i ponownie zagotowujemy około 15 minut Gorący dżem przekładamy do słoików Smacznego!

