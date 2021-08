Kwasek cytrynowy przedłuża świeżość owoców i warzyw. Jakie jeszcze ma właściwości?

Kwasek cytrynowy to biały proszek, który ma szerokie zastosowanie w kuchni. Nie tylko wykorzystuje się go do zakwaszania potraw, ale także do przygotowywania domowych środków czyszczących.

Co to jest kwasek cytrynowy?

Kwasek cytrynowy to związek chemiczny, który kryje się pod symbolem E330. Występuje nie tylko w cytrynach, ale też i innych owocach, zawierających witaminę C, m.in. w czarnej porzeczce czy malinach. Pozyskuje się go w sposób syntetyczny przy udziale grzybów Aspergillus Niger i cukru.

Wykorzystanie produktu

Kwasek cytrynowy wykorzystuje się głównie w kuchni do zakwaszania potraw. Dzięki temu produkty dłużej zachowują świeżość i trwałość, a zawarte w nich witaminy łatwiej się przyswajają.

Oprócz tego produkt ten jest stosowany w kuchni do mycia powierzchni, zlewów, przypalonych garnków. Świetnie nadaje się także jako odkamieniacz do czajnika czy ekspresu do kawy.

Wykorzystanie w przemyśle

Kwasek cytrynowy to jedna z najczęściej stosowanych substancji w przemyśle spożywczym. Dodaje się go do:

napojów

sosów

słodyczy

galaretek

serków topionych

olejów

przetworów mięsnych

Oprócz tego występuje w tabletkach musujących, które rozpuszczają się w wodzie.

Do przedłużenia trwałości owoców

Pokrojone owoce podane w formie sałatki owocowej wyglądają pysznie tylko przez chwilę. Bardzo szybko zaczynają ciemnieć i zmieniać zabarwienie, co odbiera im apetyczny wygląd. Wystarczy jednak rozrobić w wodzie odrobinę kwasku cytrynowego, a następnie spryskać nim owoce, by dłużej zachowały świeżość.

Jest to działanie podobne do soku z cytryny. Już nasze babcie dodawały cytrynę do obieranych jabłek, by zapobiec ich przebarwianiu się. Okazuje się, że w podobny sposób może wykorzystać kwasek cytrynowy.

Na zdrowie

Kwasek cytrynowy jest bezpieczną substancją, choć niektórzy uważają, że może działać szkodliwie i przyczyniać się do rozwoju chorób nowotworowych. Nie ma jednak pewnych danych, które potwierdziłyby taką teorię i w obecnej chwili nie istnieją żadne badania, które potwierdziłyby, że kwasek wywołuje nowotwory.

Spożywany w rozsądnych ilościach z pewnością nie zaszkodzi. Zbyt częste sięganie po kwasek może doprowadzić do wypłukiwania wapnia z organizmu, a także wpłynąć na wchłanianie niektórych leków.

Do zakwaszania potraw

Kwasek cytrynowy zawiera dużo przeciwutleniaczy, dlatego ma korzystne działanie zdrowotne. Zmniejsza pH potraw, ułatwiając trawienie ich i przyswajanie witamin oraz mikroelementów zawartych w różnych produktach.

Do czyszczenia

Kwasek cytrynowy, obok sody oczyszczonej, to jeden z najlepszych naturalnych domowych środków czystości. Można nim wyczyścić wszystkie rodzaje zabrudzonych powierzchni, włącznie z kuchenką czy zlewem. Usuwa brud, tłuszcz, kamień i nadaje świeży cytrynowy zapach.

Do utrzymywania w czystości sprzętów AGD

Oprócz tego wykorzystuje się go do usuwania kamienia ze sprzętów tzw. małego AGD, czyli np. czajnika elektrycznego czy kuchenki mikrofalowej. Sprawdzi się również do usuwania przypalonego dna garnków czy patelni.

Kwasek cytrynowy warto także stosować do mycia trudno dostępnych powierzchni, np. baterii kranowych, wnęk w kabinach prysznicowych czy fug przy płytkach łazienkowych. Pozwala usunąć zanieczyszczenia i nadaje ładny połysk powierzchniom.

Do wywabiania plam

Kwasek cytrynowy można wykorzystać także do usuwania trudnych plam, np. z jagód czy truskawek. Wystarczy nasypać go na plamę, a następnie normalnie uprać ubranie. Dobrze radzi sobie również z czerwonym winem. Kwasek można także dodawać prewencyjnie do białego prania, by zachować czystość tkanin.

