7 najzdrowszych kasz. Jaglana wcale nie jest w czołówce

Kasze stanowią zdrowe źródło węglowodanów, dlatego powinny być spożywane częściej niż ziemniaki, białe makarony czy ryż. Dostarczają cennych minerałów i mikroelementów, sycą, wspomagają pracę układu nerwowego czy sercowo-naczyniowego.

Jakie kasze są zdrowe?

Właściwie wszystkie kasze dostarczają błonnika oraz witamin z grupy B. Niektóre z nich są jednak cenniejsze od pozostałych nie tylko ze względu na zawartość składników odżywczych, ale też kompozycję mikroelementów.

Więcej cennych składników znajdziemy w kaszy gryczanej niż kaszy manny z pszenicy, ale ta druga łatwiej się trawi, dlatego zaleca się ją w diecie małych dzieci. Grube kasze nie są dla wszystkich – nie powinny po nie sięgać osoby, które cierpią na choroby jelit czy nieżyty żołądka. Z tego względu warto dobrać kaszę do własnych preferencji smakowych i kondycji organizmu.

Dlaczego warto jeść kasze?

Kasze na długo zapewniają uczucie sytości, powoli uwalniając energię do organizmu, dzięki czemu zapobiegają podjadaniu między posiłkami. Zawartość magnezu i witamin z grupy B wspomaga pracę układu nerwowego, a potasu - pracę serca. Oprócz tego regulują ciśnienie krwi, zapobiegają niedokrwistości i łagodzą objawy stresu.

Amarantus



Amarantus to kasza, która była podstawą pożywienia Inków i Majów. Zawiera dużo żelaza, magnezu, cynku i manganu, dzięki czemu wspomaga pracę układu odpornościowego i nerwowego. Dodatkowo ma niski indeks glikemiczny i łatwo przyswajalne białko, dlatego uważana jest za najzdrowszą spośród wszystkich kasz!



Komosa ryżowa



Komosa ryżowa inaczej nazywana jest ryżem peruwiańskim lub "złotym zbożem Inków". To kolejna kasza, która wywodzi się z Nowego Świata. Zawiera witaminy z grupy B, kwas foliowy, magnez, mangan i fosfor. Oprócz tego, podobnie jak amarantus, jest dobrym źródłem białka.



Kasza gryczana



Kasza gryczana zawiera dużo wapnia, magnezu, żelaza, cynku, a także witamin z grupy B. Ma właściwości uszczelniające naczynia krwionośne, dlatego reguluje ciśnienie tętnicze krwi. Dodatkowo, ma niski indeks glikemiczny, dlatego jest polecana cukrzykom.



Kasza jaglana



Kasza jaglana ma najwięcej witamin z grupy B spośród wszystkich kasz, dlatego znakomicie wspiera działanie układu nerwowego. Oprócz tego zawiera dużo żelaza, miedzi i białka. Poleca się ją szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, ponieważ uważa się, że ma ona zdolność wyciągania wilgoci z organizmu. Ceni się ją za jej właściwości przeciwzapalne i antywirusowe.



Kasza bulgur



Kasza bulgur zawiera dużo kwasu foliowego, potasu, wapnia, magnezu i fosforu. Wspomaga pracę układu sercowo-naczyniowego i obniża ciśnienie krwi. Nie powoduje dolegliwości trawiennych, dlatego warto włączyć ją do diety dzieci.



Kasza pęczak



Kasza pęczak zawiera witaminy A, B, E, K, błonnik oraz żelazo, cynk, magnez, miedź. Na długo syci i dostarcza wielu cennych składników odżywczych. Od innych kasz wyróżnia ją to, że poprawia funkcjonowanie mikrobiomu.



Kasza jęczmienna



Kasza jęczmienna zawiera witaminy z grupy B, witaminę E, magnez, potas, cynk, żelazo, krzem. Dzięki temu poprawia odporność, zapobiega infekcjom wirusowym i bakteryjnym oraz przeciwdziała starzeniu się organizmu.