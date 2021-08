Lody czy sorbet – co jest zdrowsze i mniej kaloryczne?

Orzeźwiający, lodowy deser jest najbardziej pożądaną letnią przekąską. Nie musi zawierać on nadmiaru kalorii, jeśli jest przygotowany w zdrowszej formie. Ale co nią jest – lody, czy sorbet?

Lody czy sorbet – co jest zdrowsze?

Główną różnicą między lodami a sorbetami jest nabiał. W owocowych sorbetach go nie znajdziemy – dlatego często wybierają je weganie. Mogą z kolei mieć dużo cukru, co zwiększa ich kaloryczność oraz sporo wody. Czasem zawierają także syropy owocowe.

Jeśli chodzi o gęste, kremowe lody, są one często kombinacją mleka, śmietanki, cukru, żółtek jaj i innych wyrobów cukierniczych z dodatkiem owoców lub barwników. Mają więcej składników niż sorbet i są oparte na nabiale.

Sorbety są czasami uważane za zdrowsze ze względu na obniżoną zawartość tłuszczu. Jednak poziom cukru jest zbliżony w obu tych deserach. Eksperci uważają, że najzdrowszą opcją jest... sorbet z dodatkiem mleka. Musi być oparty na naturalnych składnikach, zawierać mało cukru i niskotłuszczowe mleko.

Lodowy deser warto zrobić w domu

Ważne: sklepowe lody i sorbety faktycznie mogą okazać się bombą kaloryczną, dlatego warto zawsze czytać ich składy. Korzystnie na stan zdrowia wpływają przede wszystkim lody o naturalnym składzie, które przygotowywane są zgodnie z tradycyjnymi recepturami. Taka porcja słodyczy w umiarkowanej ilości nie zaszkodzi nam nawet podczas stosowania diety. Sorbety, lody i inne desery warto przygotowywać we własnym zakresie – wtedy mamy pewność co do ich składu oraz możemy kontrolować kaloryczność.

Czytaj też:

Prosty przepis na sorbet miodowo-brzoskwiniowy. Palce lizać!