Jak przechowywać przyprawy?

Według badania opublikowanego w PLOS One w 2018 roku Amerykanie marnują około pół kilograma jedzenia na osobę dziennie. Często żywność marnuje się tylko dlatego, że była niewłaściwie przechowywana, a przyprawy nie są tu wyjątkiem. Jak je właściwie przechowywać?

Przyprawy też się psują

Przyprawy, podobnie jak wszystkie produkty spożywcze, mają wyraźny okres przydatności do spożycia. Czynniki, które mogą skracać ten okres to: ciepło, wilgotność, powietrze i światło słoneczne. Rozkładają bowiem związki chemiczne, które nadają przyprawom ich smak i aromat, w wyniku czego smaki tracą moc. Niektóre przyprawy mogą stać się zjełczałe, spleśniałe lub stęchłe, przez co od razu należy wyrzucić.

W ten sposób przechowuj przyprawy

Przyprawy i zioła należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, ustawione w ciemnych, chłodnych miejscach. Szklane słoiki z ciasno dopasowanymi wieczkami będą idealne, jeśli planujesz przechowywać przyprawy w szafce. Przechowywanie w plastikowych pojemnikach już od jakiegoś czasu budzi kontrowersje ze względu na szkodliwe cząsteczki mikroplastiku.

Unikaj ustawiania przypraw w szafkach nad elementami grzewczymi, ponieważ ciepło otoczenia może spowodować szybsze psucie się przypraw. Taki sam efekt może nastąpić podczas zamrażania przypraw. Chociaż to dobry sposób na przedłużenie ich przydatności do spożycia (szczególnie świeżych przypraw), najlepiej jest wtedy pakować je próżniowo. Panująca w zamrażalniku wilgoć może powodować zmianę smaku, rozwój pleśni lub bakterii.

Czytaj też:

Czy jedzenie kurkumy i innych przypraw przynosi korzyści zdrowotne?