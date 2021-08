Na czym smażyć? 4 zdrowe oleje i te, których lepiej unikać

Zdrowy olej do smażenia powinien być odporny na działanie wysokiej temperatury, dobry jakościowo i zawierać zdrowe kwasy z grupy Omega, które wspierają serce i układ krążenia. Nie wszystkie tłuszcze nadają się do smażenia, niektóre pod wpływem wysokiej temperatury wywierają szkodliwy wpływ na organizm.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze tłuszczu?

Kupując olej do smażenia, trzeba zwrócić uwagę na punkt dymienia. Popularny olej słonecznikowy można np. wykorzystywać do temperatury 170 stopni Celsjusza. Jeśli będzie wyższa, kwasy tłuszczowe, które zawiera olej, przestaną nam służyć. Takich właściwości za to nie będzie miał olej rzepakowy. Ważną informacją jest zatem temperatura dymienia, w której olej staje się szkodliwy i niesmaczny.

Drugą istotną kwestią jest skład kwasów tłuszczowych, które zawiera olej. Zdrowsze dla serca i mózgu będą kwasy nienasycone pochodzenia roślinnego takie jak oliwa z oliwek czy olej lniany niż nasycone kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego jak masło. Nie wszystkie jednak nadają się do smażenia.

Czy można smażyć na maśle?

Do smażenia lepiej wybrać masło klarowane niż zwykłe. Standardowe masło ma niską temperaturę dymienia, która wynosi około 150 stopni Celsjusza, dlatego nie powinno się go wykorzystywać do smażenia (chyba że do jajecznicy, którą robi się bardzo szybko). Masło klarowane ma z kolei wysoką temperaturę dymienia, która wynosi 230 stopni Celsjusza.

Najzdrowsze oleje

Najzdrowsze tłuszcze do smażenia to:

olej rzepakowy

olej słonecznikowy

oliwa z oliwek

olej kokosowy

Olej rzepakowy

Olej rzepakowy tłoczony jest z nasion rzepaku. Ma bardzo dobry skład, ponieważ zawiera kwasy z grupy Omega: Omega-3 i Omega-6, które bardzo dobrze wpływają na pracę układu nerwowego czy krwionośnego.

Oprócz tego znajduje się w nim również kwas oleinowy, który wspomaga pracę serca i pomaga unormować stężenie cholesterolu we krwi. Tłuszcz ten zawiera też witaminy E i K, które zapobiegają starzeniu się organizmu, zwalczają wolne rodniki i wspierają wzrok.

Olej rzepakowy świetnie nadaje się do smażenia. Kupując go, warto zwrócić uwagę na to, czy jest rafinowany i czy ma wysoką temperaturę dymienia.

Olej słonecznikowy

Olej słonecznikowy to zdrowy olej roślinny wytwarzany z nasion słonecznika. Zawiera kwasy tłuszczowe nienasycone oraz jednonienasycone. Jeszcze do niedawna często był stosowany do smażenia – nie jest to jednak bezpieczne, ponieważ cząsteczki kwasów tłuszczowych oleju słonecznikowego rozpadają się już w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Lepiej więc ten olej wykorzystywać do sałatek czy potraw serwowanych na zimno.

Oliwa z oliwek

Oliwa z oliwek to najzdrowszy tłuszcz, który jest jedną z podstaw diety śródziemnomorskiej. Doskonale wspomaga pracę serca i naczyń krwionośnych, zapobiega nadciśnieniu tętniczemu oraz cukrzycy, czyli chorobom uważanym za cywilizacyjne. Zawiera mnóstwo witamin (m.in. E, K), polifenole obniżające poziom cholesterolu, przeciwutleniacze zwalczające wolne rodniki.

Olej kokosowy

Olej kokosowy produkuje się z miąższu orzechów kokosowych i jest bardzo zdrowy, chociaż zawiera zarówno nienasycone, jak i nasycone kwasy tłuszczowe. Tych drugich jest bardzo dużo, bo aż 90 procent, ale nie mają one negatywnego wpływu na pracę serca, ponieważ są inaczej zbudowane niż nasycone kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego. Z tego względu olej kokosowy zaliczany jest do bardzo zdrowych tłuszczy, wspomagających pracę organizmu.

Do smażenia warto wybierać olej rafinowany ze względu na to, że ma on wyższą temperaturę dymienia. Jest on jednak bardziej przetworzony niż olej nierafinowany.

