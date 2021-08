Jaki wpływ na organizm ma jedzenie papryki?

Sezon na paprykę w Polsce trwa średnio od lipca aż do połowy listopada, ale eksportowane warzywa dostępne są przez cały rok w sklepach. Niektórzy marynują paprykę w słoikach, by cieszyć się jej domowym smakiem przez całą zimę. Poza wyśmienitym smakiem papryka – zarówno żółta, zielona, jak i czerwona – dostarcza wielu składników odżywczych, które mają korzystny wpływ na organizm.

Jak spożycie papryki wpływa na organizm?

1. Wzmacnia odporność

Papryka to jedno z najlepszych źródeł witaminy C - ma jej więcej, niż pomarańcze i cytryny. Dodatkowo zawiera witaminę A, która pomaga w zwalczaniu rozmaitych infekcji. W czasach, gdy COVID-19 i inne patogeny wciąż zagrażają naszemu zdrowiu, dbanie o naszą odporność jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Dlatego warto jeść różnokolorowe papryki kiedy tylko jest ku temu okazja.

2. Przyczynia się do lepszego nastroju

Papryki są bogate w witaminę B6, której jedną z korzyści jest poprawa nastroju i zmniejszenie ryzyka depresji. Według badań opublikowanych w Journal of Inherited Metabolic Disease, witamina B6 może być stosowana jako suplement pomagający w objawach depresji. Jednak papryki nie należy stosować jako środka do leczenia depresji.

3. Może obniżyć ciśnienie krwi

Papryka zawiera naturalny pigment o nazwie kwercetyna. Należy on do grupy flawonoidów i działa jako silny przeciwutleniacz w organizmie. Kwercetyna jest powiązana z wieloma różnymi korzyściami zdrowotnymi, w tym przeciwzapalnymi, zwalczającymi komórki rakowe, zmniejszającym ryzyko chorób serca i obniżającym ciśnienie krwi. W badaniu na szczurach okazało się, że podawanie określonej dawki kwercetyny przez okres pięciu tygodni doprowadziło do spadku ciśnienie o 23 proc.

4. Poprawia trawienie

Dzięki nadającej ostry smak kapsaicynie papryka wzmaga wydzielanie się soków żołądkowych i przez to poprawia apetyt i polepsza trawienie. Ten sam związek można znaleźć również w chili. Uwaga: ostrej papryczki nie zaleca się chorym na żołądek, układ pokarmowy czy nerki.

