Ten wegański ser z orzechów nerkowca sprawi, że zapomnisz o zwykłym nabiale

Jak wyobrażasz sobie produkcję sera? To z pewnością skomplikowane procesy fermentacyjne w dużej fabryce. Jednak jeśli chodzi o wegański ser z orzechów nerkowca, potrzebujesz jedynie robota kuchennego. Oczywiście jest to tylko roślinny zamiennik zwykłego sera, jednak w czasie kiedy coraz więcej osób rezygnuje z nabiału, wydaje się on być strzałem w 10.

Dlaczego orzechy nerkowca?

Te bogate w białko orzechy można zamienić w wyjątkowo gładką, przypominającą serek pastę, którą możesz doprawić dowolnym smakiem. Orzechy nerkowca są wypełnione zdrowymi tłuszczami, mnóstwem białka oraz witaminami i minerałami. Wiele osób spożywa je jako przekąskę, jednak warto stworzyć z nich coś więcej. Na przykład wegański ser z dodatkiem czosnku, soku z cytryny, oliwy i soli.

Przepis na ser nerkowca z czosnkiem

Składniki:

1 szklanka (130g) surowych orzechów nerkowca

1-2 łyżki drożdży odżywczych

sok z ½ cytryny

1/2 łyżeczki soli

1 łyżeczka oliwy z oliwek (alternatywnie mleko migdałowe lub woda)

4-6 prażonych ząbków czosnku lub 1 łyżeczka sproszkowanego

Sposób przygotowania:

Orzechy nerkowca zalej wodą i mocz przez co najmniej 6 godzin, najlepiej na noc. Upraż ząbki czosnku w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 20 minut. Odcedź orzechy, włóż do robota kuchennego i zmiksuj z resztą składników na gładką masę. Aby uzyskać najlepszy smak, schłódź przed podaniem. Podawaj z chlebem, świeżymi warzywami lub pitą.



Smacznego!

