Te owoce mają najwięcej cukru. Uważaj na ich nadmierne spożycie

Osoby, które kontrolują poziom cukru we krwi, muszą zwracać uwagę na jego zawartość w produktach spożywczych. Tyczy się to szczególnie owoców, które – chociaż zdrowe – potrafią zawierać spore ilości cukru. Jest to cukier naturalny, znacznie zdrowszy niż cukry dodane sztucznie do produktów spożywczych. Mimo wszystko może on znacznie podnieść ilość spożywanych dziennie kalorii. Warto wiedzieć, które owoce mają go najwięcej.

Które owoce zawierają najwięcej cukru?

Oto lista owoców, które mają największą zawartość cukru i powinny być spożywane z umiarem szczególnie przez diabetyków i osoby monitorujące wagę.

Banany



Jeden średniej wielkości banan zawiera 14 gramów cukru.



Mango



Mango zawiera aż 45 gramów cukru na średniej wielkości owoc.



Arbuzy



Średnia ćwiartka tego letniego owocu zawiera 17 gramów cukru.



Wiśnie



Jedna szklanka wiśni zawiera około 18 gramów cukru.



Winogrona



Szklanka winogron zawiera około 23 gramów cukru.



Gruszki



Jedna średniej wielkości gruszka zawiera około 17 gramów cukru.

Zastanawiasz się zatem, które owoce mają najmniej cukru? Zalicza się do nich:

Awokado – jeden owoc ma tylko ok. 1,33 grama cukru;

Kantalupa – egzotyczny owoc z zawartością 5 gramów cukru;



Guawa – poza 5 gramami cukru dostarcza 3 gramy błonnika.

