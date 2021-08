Sok z aronii – wspomaga odporność i chroni przed chorobami. Jak go wykonać?

Sok z aronii to napój bogaty w witaminę C, który wzmacnia kondycję organizmu i poprawia odporność. Mimo jego cierpkiego smaku zawiera wiele cennych wartości odżywczych, dlatego warto włączyć go do diety, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Jak wykorzystać sok?

Aronia – co to za roślina?

Aronia (łac. Aronia melanocarpa) to krzew, który pochodzi z Ameryki Północnej. Świetnie odnalazł się w naszej strefie klimatycznej i nie ma szczególnych wymagań, dlatego tak chętnie jest sadzony w ogrodach i ogródkach. Rozrasta się do dość dużych rozmiarów, dzięki czemu może również stanowić żywopłot, okrywający płoty, siatki i ogrodzenia.

Owoce aronii przypominają kolorem jagody, są ciemnofioletowe i okrągłe, ale bardziej błyszczące. Zbiera się je z krzewu pod koniec lata i przerabia na przetwory. Aronię wykorzystuje się do przygotowania nalewek, dżemów, konfitur oraz soków.

Właściwości owoców

Aronia zawiera wiele witamin, minerałów i mikroelementów, dzięki czemu znakomicie wspomaga organizm. Znajdują się w niej:

witamina A

z witaminy z grupy B

witamina C

witamina E



witamina PP

witamina K

kwas foliowy

jod

potas



fosfor

bor

mangan

polifenole

przeciwutleniacze

pektyny

błonnik

Na co pomaga?

Aronia uważana jest za jeden z najzdrowszych owoców. Ze względu na wysoką zawartość polifenoli działa przeciwnowotworowo i chroni przed rozwojem chorób cywilizacyjnych. Wspomaga pracę serca i naczyń krwionośnych, chroni wzrok, obniża poziom cukru we krwi. Zaleca się ją również jako wsparcie w rekonwalescencji po ciężkich chorobach czy infekcjach. Aronię wykorzystuje się nawet po chemioterapii.

Na układ sercowo-naczyniowy

Aronia wykazuje prozdrowotne działanie na serce i układ krwionośny. Ma zdolność obniżania poziomu „złego” cholesterolu i poprawiania kondycji układu krążenia. Dzięki temu zmniejsza ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, miażdżycy czy chorób serca.

Na odporność

Wysoka zawartość witaminy C sprawia, że aronia świetnie wspomaga pracę układu immunologicznego. Chroni przed uszkodzeniami wywołanymi działaniem wolnych rodników, uszczelnia naczynia krwionośne i wzmacnia je. Dzięki temu wykazuje wysoką skuteczność w ochronie przed infekcjami czy wirusami.

Dodatkowo owoc ten zawiera pektyny, które są naturalnymi prebiotykami, stanowiącymi pożywkę dla dobrych bakterii w jelitach. Dzięki temu wspomagają mikroflorę jelitową i pomagają zapobiegać infekcjom. Wzmacniają w ten sposób naturalną odporność organizmu.

Na dobry wzrok

Aronia zawiera przeciwutleniacze i witaminy, które wspomagają kondycję oczu. Dzięki temu chronią oczy przed szkodliwym działaniem promieniowania urządzeń elektronicznych. Mogą ukoić podrażnienia oczu u osób, które spędzają dużo czasu przed komputerem pracując albo się ucząc. Spożywanie aronii zaleca się starszym osobom, które są zagrożone wystąpieniem zwyrodnień plamki żółtej.

Jak zrobić sok z aronii?

Sok z aronii zaliczany jest do tzw. superfoods ze względu na bogactwo witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Można go kupić w sklepach zielarskich albo aptekach, ale można także przygotować samodzielnie. Poleca się to szczególnie osobom, które mają własne ogródki. Krzewy aronii zwykle rodzą obficie, dlatego bez problemu uda się uzbierać porcję owoców potrzebną do przygotowania soku.

Składniki:

Do przygotowania soku z aronii potrzeba:

1 kg owoców

1,5 szklanki cukru

sok z połowy cytryny

1 szklanka wody

Przygotowanie:

Owoce aronii dokładnie myjemy i delikatnie blendujemy Taką papkę wkładamy do garnka, zasypujemy cukrem, zalewamy wodą i gotujemy Po około 25 minutach zdejmujemy garnek z kuchenki i przecedzamy przez sitko Sok wlewamy do buteleczek albo słoiczków. Pasteryzujemy go w garnku z gorącą wodą albo w piekarniku Gotowe!

Czytaj też:

Pigwa to polska cytryna, która wzmacnia odporność. Jak zrobić nalewkę z pigwy?