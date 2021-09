Jaki wpływ na organizm ma codzienne jedzenie sałatki? Możecie być zdziwieni

Jedzenie sałatki jest doskonałym sposobem na zwiększenie witamin i minerałów w diecie. Większość warzyw oraz owoców zawiera ich pod dostatkiem – z tego powodu sałatka zwykła być uważana jako sztandarowy posiłek zdrowej diety. Chociaż nie jest postrzegana za szczególnie sycący rodzaj dania, w rzeczywistości dobrze zbilansowana sałatka może zapewnić poczucie sytości na długie godziny. Ważne jest, by zawierała kluczowe składniki odżywcze – białko i węglowodany złożone.

Jak jedzenie sałatki wpływa na zdrowie?

Pułapką żywieniową podczas przygotowywania sałatki jest stosowanie dużej ilości tłustych sosów, które nie wpływają korzystnie na sylwetkę. Eksperci zalecają też różnorodność składników – a więc jeśli codziennie przygotowujesz taką samą sałatkę, wysil się na odrobinę kreatywności. Dzięki temu zapewnisz organizmowi masę korzyści zdrowotnych. Więc co takiego może zdziałać dla nas regularne jedzenie sałatki? Oto kilka wartych do rozważenia zalet:

Zwiększasz spożycie błonnika



Warzywa to doskonałe źródło błonnika pokarmowego. Kiedy stosujesz wysokobłonnikową dietę, masz szansę na lepszy pracę jelit oraz lepszy metabolizm.

Produkty z dużą ilością błonnika, które warto włączyć do sałatki z dużą ilością błonnika, to m.in. zielony groszek, brokuły, rzepa, komosa ryżowa, soczewica i fasola, a także brązowy ryż.



Zmniejszasz poziom cholesterolu



Rozpuszczalny błonnik zawarty w sałatkach może obniżyć cholesterol, wiążąc się z jego cząsteczkami w układzie pokarmowym i usuwając je z organizmu. Dodatkowo unikaj tłuszczów nasyconych, tłuszczów trans i dodanych cukrów.



Poprawiasz wydajność mięśni



Liściaste warzywa są bardzo dobre dla twojego ciała. Nie tylko pomagają budować mocne kości, ale także poprawiają wydajność mitochondriów – małych struktur wewnątrz naszych komórek, które pomagają wytwarzać energię. Zatem sałatka to idealna przekąska na siłownię!

Jeśli chcesz budować masę mięśniową, warto dołączyć do sałatki źródła białka takie jak jajka, łosoś, krewetki, ciecierzyca, tofu, migdały, twarożek, czy komosa ryżowa.



Będziesz mieć więcej energii



Jedząc sałatkę złożoną z nieskrobiowych warzyw, zdrowych tłuszczów i białka, spożywasz posiłek o niskim indeksie glikemicznym. Będzie on dostarczał organizmowi stały strumień energii, zamiast krótkiego skoku energetycznego, który pojawia się po nieprawidłowo zbilansowanym posiłku.



Zmniejszysz ciśnienie krwi

Zwiększone spożycie roślin wiąże się ze spadkiem ciśnienia krwi. Dlatego osoby z podwyższonym ciśnieniem krwi powinny włączyć do swojej diety więcej owoców i warzyw, również w postaci sałatek.



Prawdopodobnie schudniesz



O ile nie wypełnisz swojej sałatki tłustym sosem, będzie ona niskokalorycznym posiłkiem sprzyjającym utracie wagi. Jedz zdrowe sałatki jak najczęściej dla utrzymania szczupłej sylwetki. Czytaj też:

