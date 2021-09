Przesoliłeś ryż? Da się go jeszcze uratować! Oto 7 skutecznych metod

Przesolone danie to zmora każdego kucharza. Wielu produktów nie da się uratować, a danie trzeba wyrzucić do kosza lub zjeść ze skrzywioną miną. Na szczęście nie dotyczy to ryżu, który zazwyczaj jest lekko dosalany podczas gotowania. Istnieje parę sprawdzonych sposobów, dzięki którym nadmiar soli nie będzie aż tak odczuwalny. Od prozaicznego przepłukania wodą czy dodatnia octu lub cytryny – oto rekomendowane sposoby:

Skuteczne metody na przesolony ryż

Opłucz ryż gorącą wodą



Płukanie to najskuteczniejszy sposób na pozbycie się nadmiaru soli. Aby skorzystać z tej metody, ryż należy przełożyć do sitka z małymi otworami. Po wypłukaniu należy poczekać, aż woda dobrze ścieknie i podać go z posiłkiem.



Włóż cytrynę do ryżu



Kwas z cytryny może pomóc zmniejszyć odczucie słonego. Po prostu wyciśnij cytrynę na talerz, by zredukować kiepski smak. Nie używaj zbyt dużo od samego początku – zbyt dużo kwasu może sprawić, że ryż stanie się niesmaczny.



Dodaj śmietanę lub mleko



Innym prostym rozwiązaniem na zmniejszenie słonego posmaku ryżu jest potraktowanie go tłuszczem znajdującym się w śmietanie lub mleku. Im więcej tłuszczu w produkcie, tym lepiej. Po prostu dodaj kilka łyżek śmietany lub mleka i wymieszaj z ryżem. Uwaga: to opcja dla osób tolerujących nabiał.



Dodaj więcej ryżu



Innym skutecznym sposobem na przesolony ryż jest po prostu ugotowanie większej ilości. Powinieneś dążyć do tego, aby uzyskać równą mieszankę solonego i niesolonego ryżu. Resztki możesz przechowywać w lodówce do późniejszego wykorzystania.



Dodaj warzywa i tofu



Kalafior, groszek, marchewka i awokado to warzywa, które dobrze pochłaniają nadmiar soli. Oprócz dodania smaku mogą również zrównoważyć słony posmak. W tej roli dobrze sprawdzi się też tofu, które będzie wspaniałym źródłem białka. Podobnie jak w przypadku warzyw – im więcej, tym lepiej.



Połącz ryż z... ziemniakami

Ziemniaki zazwyczaj wchłaniają to, z czym mają kontakt. Podobnie jak tofu, same w sobie są stosunkowo bezsmakowe. Gotując je i dodając do ryżu, możesz uratować swoje danie. Wystarczy je ugotować, pokroić w małe kawałki i wymieszać z ryżem.





Dodaj trochę octu



Podobnie jak cytryna, ocet jest kwasem, który może skutecznie zmniejszać słony smak żywności. Wypróbuj kilka kropel na porcję, smakując ryż. Uważaj, by nie dodać za dużo octu.

Biały czy brązowy?

Każdy z nas słyszał, że biały ryż jest zdrowszy. Pytanie, czy ma też mniej kalorii, a jeśli tak, to czy różnica jest znacząca? W 100 g białego ryżu znajduje się 130 kalorii. Natomiast w 100 g brązowego ryżu jest ich nieco mniej – 112 kalorii. Ze względu na zawartość błonnika ma też mniejszą zawartość węglowodanów niż ryż biały. Oferuje także wapń, żelazo i potas.

Ponadto czerwone, fioletowe i czarne odmiany ryżu jaśminowego pełnoziarnistego zawierają różne ilości korzystnych składników odżywczych. Te związki roślinne mają właściwości przeciwutleniające, które pomagają wspierać i chronić komórki przed uszkodzeniem. Warto jednak pamiętać, że biały ryż jest lekkostrawny i może być pomocy przy dolegliwościach żołądkowo-jelitowych.

