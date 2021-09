Biała porzeczka owocem idealnym dla alergików. Rewelacyjnie działa na zdrowie

Biała porzeczka to owoc dziś trochę zapomniany. Niesłusznie, bo jest kopalnią witamin i składników odżywczych, które znakomicie poprawiają kondycję zdrowotną. Polecany jest szczególnie dzieciom i seniorom, którzy powinni dostarczać do organizmu dużo witamin A i C. Dlaczego warto włączyć porzeczkę do swojej diety?

Biała porzeczka – co to za owoc?

Biała porzeczka to po prostu odmiana czerwonej porzeczki. Jest pozbawiona barwnika, dzięki czemu nie wywołuje reakcji alergicznych. Z tego względu bezpiecznie mogą ją spożywać nawet dzieci, które cierpią na alergie pokarmowe.

To niski krzew, który można spotkać w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej. Istnieje aż 150 gatunków porzeczki, ale w Polsce największą popularnością cieszą się odmiany czerwonej, czarnej oraz białej. Niezwykle popularny jest także agrest, który również należy do rodziny porzeczek.

Właściwości owocu

Porzeczka zawiera:

witaminę A



witaminę C

witaminy z grupy B

żelazo

potas

sód

magnez



fosfor

pektyny

błonnik

kwasy organiczne

Właściwości zdrowotne

Biała porzeczka to owoc, który tak jak inne odmiany krzewu, zawiera dużo witaminy A, dzięki czemu znakomicie wzmacnia układ immunologiczny, poprawiając odporność; oraz stymuluje wzrok. Oprócz tego zawiera dużo żelaza i potasu, usprawnia więc dostarczanie tlenu do komórek oraz pracę serca i układu sercowo-naczyniowego.

Owoc na dobrą odporność

Biała porzeczka bardzo dobrze wzmacnia odporność. Duża zawartość witaminy C i witaminy A wzmacnia barierę ochronną organizmu, dzięki czemu mocniej broni się on przed wirusami, bakteriami i infekcjami. Warto włączyć go do swojej diety szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy organizm jest mocniej narażony na kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Na pracę mózgu

Biała porzeczka zawiera także dużo witamin z grupy B, które świetnie usprawniają pracę mózgu. Poprawiają pamięć, koncentrację i zdolność kojarzenia faktów. Oprócz tego wpływają również na zdolność regenerowania organizmu oraz na lepszy sen. Dzięki temu poprawiają nie tylko kondycję fizyczną, ale też psychiczną.

Na pracę serca

Biała porzeczka jest rewelacyjnym źródłem potasu. Zawiera go dużo, więc powinny włączyć ją do swojego jadłospisu osoby, które cierpią na problemy z sercem. Pomaga zapobiec zaburzeniom pracy serca, uregulować ciśnienie krwi, zapobiec wahaniom poziomu cholesterolu i gospodarki lipidowej w organizmie.

Na trawienie

Owoc ten zawiera sporo błonnika, dlatego stymuluje do pracy jelita i układ trawienny. Usprawnia procesy trawienne i wydzielanie soków żołądkowych, dlatego sprzyja zachowaniu zdrowej i smukłej sylwetki. Oprócz tego wzmacnia mikroflorę jelitową, dzięki czemu buduje naturalną odporność organizmu.

Jak wykorzystać owoce?

Biała porzeczka świetnie smakuje w postaci surowej. Gdy jest dojrzała, warto włączać ją do codziennych posiłków: posypywać nią owsiankę, dodawać do sałatek owocowych, naleśników, placków, dekorować nią domowe desery. Szczególnie warto podawać ją dzieciom, nie tylko dlatego że poprawia odporność, ale też dlatego że usprawnia trawienie i wzmacnia apetyt.

Z porzeczki można również przygotować domowe dżemy albo sok. Świetnie sprawdzą się jesienią, gdy organizm potrzebuje większe ilości witamin.

Kompot na infekcje

Oprócz tego dobrym rozwiązaniem jest zrobienie kompotu, który sprawdzi się w czasie walki z infekcją. Poprawia zdolności obronne organizmu i przyspiesza powrót do zdrowia. Poleca się go w czasie przeziębienia i gorączek, ponieważ dobrze nawadnia i uzupełnia braki witamin oraz składników odżywczych. Do przygotowania kompotu możemy użyć wszystkich gatunków porzeczek – taka mieszanka będzie prawdziwą bombą witaminową.

