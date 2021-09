Mikroelementy w diecie. Czy znasz je wszystkie?

Mikroelementy to substancje chemiczne, które znajdują się w jedzeniu. Odgrywają one istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, poprawiają stan zdrowia oraz samopoczucie. Co warto wiedzieć o mikroelementach i gdzie je znajdziemy?

Czym są mikroelementy?

Mikroelementy to inaczej mikroskładniki odżywcze. Są one niezbędne, by organizm mógł prawidłowo funkcjonować i się rozwijać. Nie wytwarza ich samodzielnie, dlatego trzeba dostarczyć je z pożywienia.

Funkcje w organizmie

Do mikroelementów należą:

żelazo – składnik hemoglobiny, który transportuje tlen do wszystkich komórek ciała, wspomaga regenerację tkanek, buduje włosy, skórę i paznokcie



jod – odpowiada za prawidłową pracę hormonów tarczycy, reguluje przemianę materii

cynk – reguluje pracę trzustki, stabilizuje ciśnienie krwi, buduje włosy, skórę i paznokcie

selen – odpowiada za pracę hormonów tarczycy, buduje układ immunologiczny, pomaga zwalczyć wolne rodniki i wspomóc barierę ochronną organizmu

mangan – metabolizuje cholesterol oraz węglowodany, bierze udział w procesach krzepnięcia krwi

miedź – pomaga tworzyć czerwone krwinki i naczynia krwionośne, wspomaga pracę układu immunologicznego, poprawia wchłanianie żelaza

fluor – bierze udział w procesie mineralizacji zębów i kości, pomaga ochronić zęby przed próchnicą

kobalt – metabolizuje białka, bierze udział w produkcji kwasu foliowego

bor – pomaga zapobiec osteoporozie, ponieważ bierze udział w procesach metabolizmu witaminy D czy wapnia

chrom – bierze udział w procesach przemiany białek czy tłuszczów, reguluje metabolizm insuliny

molibden – pomaga w przyswajaniu żelaza, dostarcza komórkom energii do prawidłowego funkcjonowania

Jakie mają właściwości?

Mikroelementy umożliwiają prawidłową pracę narządów i układów. Wpływają na pracę ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia, układu pokarmowego, kostnego czy immunologicznego.

Biorą udział w metabolizowaniu kwasów tłuszczowych, syntezie białek, transportowaniu tlenu do komórek, wzmacnianiu kości, stawów, zębów. Jakiekolwiek wahania w poziomie mikroelementów i niedobory szybko odbijają się na zdrowiu i samopoczuciu.

W jakich produktach je znajdziemy?

Mikroelementy znajdziemy w warzywach, owocach, mięsie. Należy dostarczać je z pożywienia, by zachować ich odpowiedni poziom w organizmie i umożliwić mu właściwą pracę. W jakich produktach je znajdziemy?

żelazo – występuje w wątróbce, pasztetach, jajach, natce pietruszki, szpinaku, soi, grochu, fasoli

jod – występuje w rybach, głównie morskich, a także w owocach morza

cynk – występuje w owocach morza (krabach), mięsie, wątróbce, kaszy gryczanej, jajach, ryżu

selen – występuje w rybach i owocach morza, a także w drożdżach, grzybach

mangan – występuje w orzechach włoskich i laskowych, brązowym ryżu, ciecierzycy, wszystkich kaszach, czarnej herbacie

miedź – występuje w produktach z pełnego ziarna, płatkach owsianych, ziarnach sezamu, wątróbce, drożdżach

fluor – znajdziemy go w orzechach, rybach morskich, ziemniakach, wodzie oraz herbacie

kobalt – występuje w mleku, kukurydzy, a także w mięsie, szpinaku czy zielonych warzywach

bor – znajdziemy go w niektórych owocach takich jak gruszki czy winogrona, a także w fasoli oraz jajkach

chrom – występuje w roślinach strączkowych, produktach pełnoziarnistych, drożdżach, owocach morza, rybach, serach żółtych i pleśniowych

molibden – znajdziemy go w soi, roślinach strączkowych, wołowinie, podrobach, a także w jajkach

Jak widać, mikroelementy występują w wielu produktach, które na co dzień znajdują się w naszej diecie. Można z nich skomponować różne potrawy i w nietrudny sposób zapewnić sobie odpowiednią podaż wszystkich składników odżywczych.

