5 produktów rozgrzewających organizm. Chronią przed chłodem

Gdy temperatura za oknem spada, robi się chłodno i wilgotno, organizm łatwo ulega wychłodzeniu. Aby nie narazić się na infekcje, warto wzmocnić naturalną odporność i zadbać o odpowiednią dietę. To, co jemy, przekłada się na nasze samopoczucie, a także kondycję zdrowotną. Jesienią i zimą dieta powinna być inna niż latem.

Co jeść jesienią?

Jesienią warto jeść rozgrzewające dania. Świetnie sprawdzają się zupy, które nie tylko są syte, ale również pomagają się ogrzać. Podobnie działają gorące, parujące sosy (np. warzywne) czy leczo, które przy okazji dostarczają wielu witamin i składników odżywczych. Najczęściej wykorzystuje się do nich cebulę, czosnek, paprykę, soczewicę, dynię, pasternak, fasolę.

Rozgrzewające przyprawy

Jesienne i zimowe dania warto wzbogacać przyprawami, które działają rozgrzewająco. Należą do nich m.in. gałka muszkatołowa, imbir, cynamon czy goździki. Podobne działanie mają też zioła takie jak kolendra, bazylia, kardamon czy żeń-szeń.

Po które z nich najlepiej sięgnąć jesienią? Sprawdźcie listę najlepiej rozgrzewających produktów.

Kasza jaglana



Kasza jaglana świetnie rozgrzewa organizm, a dodatkowo wyciąga z niego wilgoć, dlatego polecana jest na przeziębienia. Warto jeść ją z dodatkiem cynamonu, miodu, bakalii i orzechów, by zapewnić sobie sycące i rozgrzewające śniadanie. Świetnie sprawdzi się także jako dodatek do sosów czy mięs.



Papryka



Papryka zawiera mnóstwo witamin, głównie witaminę C, witaminy z grupy B, witaminę A i E. Jest świetnym produktem na jesień, który mocno rozgrzewa i dostarcza składników odżywczych.



Cebula



Cebula to źródło antyoksydantów, cynku, żelaza, krzemu czy magnezu, które wzmacniają barierę immunologiczną, chroniąc organizm przed działaniem wirusów i bakterii. Warto przygotowywać z niej rozgrzewające zupy czy potrawki, które świetnie wspomogą organizm w chłodniejszych miesiącach.



Dynia



Dynia jest lekkostrawna, zawiera szereg witamin i mikroelementów, a dodatkowo świetnie komponuje się z rozgrzewającymi przyprawami. Zupa z dyni z dodatkiem cynamonu, cebuli i imbiru postawi na nogi każdego, kto ma za sobą ciężki dzień.



Soczewica



Soczewica zawiera dużo siarki, białka, potasu i niską ilość sodu. Oprócz tego jest dobrym źródłem błonnika, który pozwala na długo nasycić i zapewnić równowagę mikroflory jelitowej. Świetnie nadaje się do przygotowywania sosów, potrawek, leczo. Dobrze smakuje w towarzystwie cebuli czy dyni, czyli innych rozgrzewających produktów.Czytaj też:

Masz w domu cukinię, paprykę i cebulę? Przygotuj z nich wegetariańskie leczo