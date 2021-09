Sos teriyaki: słodko-słony przysmak z Japonii. Z czym go jeść?

Sos teriyaki przywędrował do nas z dalekiej Azji. W kuchni japońskiej jest jednym z najpopularniejszych i najchętniej wykorzystywanych sosów. Jego zaletą jest oryginalny smak, który nadaje wyrazistość wielu potrawom. Z czym go łączyć i do czego wykorzystać?

Czym jest sos teriyaki?

Sos teriyaki ma nietypowy słodko-słony smak, który zdecydował o jego popularności. Jego podstawą jest sos sojowy, który łączy się ze słodkimi i wyrazistymi, mocno rozgrzewającymi przyprawami. Składa się z kilku podstawowych składników. Należą do nich:

miód

imbir



olej sezamowy

ocet ryżowy

mąka kukurydziana

czosnek

Zdrowe składniki sosu

Sos teriyaki zawiera bardzo zdrowe składniki. Imbir, czosnek, miód, sezam znakomicie wpływają na organizm, poprawiając funkcjonowanie wielu narządów i wspomagając odporność.

Imbir

Imbir jest znakomitą przyprawą rozgrzewającą organizm i poprawiają funkcjonowanie układu immunologicznego. Razem z czosnkiem działa przeciwzapalnie, pomagając zwalczyć wirusy czy bakterie atakujące organizm. Oprócz tego imbir ma zdolność obniżania cukru we krwi i wspomagania pracy układu pokarmowego. Zapobiega chorobom jelitowym i wrzodom żołądka.

Miód

Miód z kolei znakomicie działa na gardło i wspomaga walkę z przeziębieniem. Oprócz tego ma zdolność obniżania ciśnienia krwi – działa wspomagająco na układ sercowo-naczyniowy. Miód wykazuje także działanie przeciwbakteryjne i łagodzące pracę układu pokarmowego. Pomaga wyleczyć nieżyty żołądkowe oraz wrzody.

Czosnek

Czosnek to naturalny antybiotyk. Po zmiażdżeniu go albo rozdrobnieniu uwalnia się allicyna, która zwalcza bakterie mocniej niż penicylina. Dzięki temu znakomicie radzi sobie z wszelkimi infekcjami, skraca ich czas trwania i pomaga organizmowi wrócić do zdrowia.

Czosnek polecany jest na zapalenie zatok oraz choroby górnych dróg oddechowych. Pomaga oczyścić je z zalegającej wydzieliny, zmniejsza stan zapalny, łagodzi ból. Dodatkowo wzmacnia odporność i obniża ciśnienie krwi.

Olej sezamowy

Olej sezamowy to bogactwo witamin z grupy B, które wzmacniają pracę mózgu, pamięć i koncentrację. Zawiera także dużo cynku i magnezu, które wspierają pracę układu immunologicznego i poprawiają odporność. Cynk działa też przeciwbakteryjnie, dlatego pomaga zwalczać złe bakterie działające na organizm.

Oprócz tego olej sezamowy jest świetnym źródłem steroli roślinnych, które pomagają obniżyć poziom cholesterolu całkowitego w organizmie i wydalić z organizmu cholesterol LDL, który jest nazywany „złym” cholesterolem.

Ocet ryżowy

Ocet ryżowy z kolei pomaga odkwasić organizm, działa oczyszczająco i detoksykująco. On także wpływa regulująco na gospodarkę lipidową, zmniejszając poziom cholesterolu we krwi. Dodatkowo... poprawia nastrój!

Z czym go łączyć?

W Japonii sos teriyaki dodaje się do sushi. Świetnie smakuje w połączeniu z rybami (np. łososiem) czy kurczakiem. Można go dodać także do innych pieczonych lub grillowanych mięs, roladek warzywnych, tortilli, a nawet... kopytek.

Z sosu teriyaki można przygotować także dobrą marynatę do mięsa, która nada mu wyrazistości i kruchości. Jeśli natrzemy nią mięso i wstawimy do lodówki na całą noc, a kolejnego dnia upieczemy, stanie się słodkie i soczyste, będzie miało niepowtarzalny smak.

Gdzie go kupić?

Sos teriyaki można kupić w dużych marketach, sklepach z ekologiczną żywnością lub zrobić samemu w domu. Nie jest to trudne, wystarczy dobrze połączyć ze sobą podstawowe składniki i zagotować. Na koniec dodać mąkę kukurydzianą wymieszaną z wodą, która zadba o odpowiednią konsystencję sosu.

