Sorgo, zboże bezglutenowe. Zmniejsza ryzyko raka jelita grubego i cukrzycy

Sorgo uprawiane od tysięcy lat. Nie zawiera glutenu, dlatego jest bezpieczne dla osób chorujących na celiakię i ma wiele właściwości prozdrowotnych. Mimo że w naszym kraju nie uprawia się go zbyt dużo, to w ostatnim czasie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dlatego warto przyjrzeć się mu bliżej.

Czym jest sorgo?

Sorgo to zboże, które zaczęto uprawiać już 8 tysięcy lat temu. Pochodzi z Afryki, a stamtąd dotarło do Azji i następnie do Ameryki. Świetnie czuje się w klimacie tropikalnym i podzwrotnikowym, a obecnie największym producentem tego zboża są Stany Zjednoczone. Na całym świecie jest to 5. pod względem produkcji zboże.

Uprawa w Polsce

W Polsce uprawia się mało tego zboża, ale ze względu na zmiany klimatyczne sytuacja ta może się zmienić. Sorgo nie ma wielkich wymagań i dobrze odnajduje się w suchej i jałowej ziemi, dlatego może sprawdzić się w uprawie tam, gdzie gleby nie są zbyt żyzne.

Odmiany

Istnieje wiele odmian zboża. Należą do nich głównie:

sorgo czerwone

sorgo czarne

sorgo białe

sorgo brązowe

Wszystkie nie zawierają glutenu, ale to sorgo czerwone, czarne i brązowe mają więcej wartości odżywczych.

Wartości odżywcze

Zboże to zawiera:

witaminy z grupy B

kwasy Omega-3

mangan

żelazo

miedź

potas



aminokwasy

błonnik

węglowodany

Właściwości prozdrowotne

Sorgo to zboże, które ma wiele właściwości prozdrowotnych. Jest dobrym źródłem błonnika, dlatego sprzyja przyspieszeniu przemiany materii i oczyszczaniu organizmu ze szkodliwych substancji. Oprócz tego zawiera szereg pierwiastków korzystnie wpływających na pracę układu sercowo-naczyniowego i zapobiegających chorobom sercowo-naczyniowym.

Zboże to ceni się także za jego właściwości przeciwutleniające. Stanowi dobrą profilaktykę antynowotworową głównie w zakresie profilaktyki nowotworu jelita grubego, kilka razy wyższą w porównaniu do innych zbóż.

Zboże na prawidłowy metabolizm

Sorgo przyspiesza przemianę materii i pomaga poprawić metabolizm. Dzięki temu, że zawiera dużo błonnika, wspiera mikroflorę jelitową i sprzyja utrzymaniu równowagi pomiędzy dobrymi i złymi bakteriami. Zapobiega mikrouszkodzeniom jelit, a co za tym idzie, chorobom żołądkowo-jelitowym.

Obniżające poziom cholesterolu

Sorgo wywiera korzystny wpływ na pracę serca, układu krążenia oraz gospodarkę tłuszczową. Zapobiega wzrostom poszczególnych frakcji cholesterolu, dzięki czemu przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych takich jak miażdżyca

Przeciw cukrzycy

Sorgo zawiera dużo przeciwutleniaczy, dlatego wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy w organizmie. Chroni przed rozwojem cukrzycy, korzystnie pływa na pracę trzustki.

Stanowiące profilaktykę nowotworów

Sorgo zawiera bardzo silny przeciwutleniacz – 3-DXA, jest też bogate w polifenole. Z tego względu jest dobrą profilaktyką antynowotworową, którą wykorzystuje się nawet w trakcie terapii przeciw rakowi jelita grubego. Skutecznie zwalcza wolne rodniki, zapobiegając rozwojowi tych groźnych chorób.

Jak je wykorzystać?

Z sorgo przygotowuje się mąkę, która świetnie sprawdzi się do naleśników, gofrów, placków czy ciast. Zboże to służy także do przygotowania kaszy, która doskonale pasuje do obiadów, potrawek mięsnych i warzywnych oraz sałatek.

Od innych zbóż rożni je to, że wymaga dłuższej obróbki. Zanim ugotujemy kaszę sorgo, powinniśmy ją namoczyć na około 10 godzin w zimnej wodzie. Następnie kaszę w tej samej wodzie gotujemy, dodając do niej szczyptę soli i oliwy z oliwek. Kasza powinna się gotować około 30-40 minut na średnim ogniu. Po tym czasie będzie idealna zarówno do obiadu, jak i do sałatki.

