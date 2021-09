5 warzyw poprawiających odporność. Warto włączyć je do diety

Zdrowa dieta wywiera ogromny wpływ na organizm, stymulując układ immunologiczny do pracy i zwiększając jego odporność na działanie wirusów oraz bakterii. To, co jemy, wpływa zatem nie tylko na to, jak się czujemy, ale również na naszą podatność na infekcje. Im więcej immunostymulujących warzyw znajdzie się w jadłospisie, tym lepiej organizm poradzi sobie z drobnoustrojami wywołującymi choroby.

Dlaczego warzywa wspierają odporność?

Warzywa są źródłem witaminy C, cynku oraz innych witamin i mikroelementów, które działają korzystnie na pracę układu immunologicznego. Wspomagają wytwarzanie przeciwciał i komórek odpornościowych, a także mikrofagów, które mają zdolność zwalczania drobnoustrojów.

Oprócz tego warzywa zawierają błonnik, który pomaga zapewnić równowagę w układzie trawiennym. To wzmacnia jelita i sprawia, że stają się mniej podatne na mikrouszkodzenia wywołane przez patogenne drobnoustroje. Równowaga w mikroflorze jelitowej również pomaga zmniejszyć udział złych bakterii w organizmie, mogących wywoływać różne schorzenia lub choroby.

Jakie warzywa wzmacniają odporność?

Do warzyw stymulujących układ immunologiczny do pracy, należą m.in. rośliny strączkowe oraz te, które zawierają dużo beta-karotenu i witaminy C. Co warto włączyć do diety?

Papryka



Papryka to warzywo, które zawiera duże ilości witaminy C, o wiele większe niż cytryna. Dzięki temu znakomicie wzmacnia układ odpornościowy i uszczelnia naczynia krwionośne, przez co są mniej podatne na działanie wirusów czy bakterii.



Jarmuż



Jarmuż zawiera dużo antyoksydantów i witaminy C, dzięki czemu wzmacnia barierę ochronną organizmu, zwalczając wolne rodniki i drobnoustroje. W jego składzie znajduje się również cynk, który działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie.



Brukselki



Brukselka to warzywo z rodziny kapustowatych, które jest doskonałym źródłem przeciwutleniaczy. Dzięki temu chroni organizm przed rozwojem chorób nowotworowych oraz stymuluje do pracy układ immunologiczny.



Brokuł i kalafior



Kalafior to kolejne warzywo, które może wspomóc nas w sezonie jesienno-zimowym, gdy jesteśmy bardziej podatni na infekcje. Zawiera sulforafan, który chroni błonę śluzową żołądka przed mikrouszkodzeniami. Oprócz tego jest dobrym źródłem witaminy C, witaminy E i manganu, które działają antyoksydacyjnie.



Szpinak



Szpinak wzmacnia układ immunologiczny, działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Liście szpinaku zawierają dużo beta-karotenu, witaminy C, kwasu foliowego, magnezu i żelaza, co stymulują białka odpornościowe do pracy.

