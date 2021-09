Jak wykorzystać obierki z jabłek? Ze skórek zrobisz susz, kompot, ocet i nie tylko

Jabłkowe obierki z pewnością nie są czymś, co powinno wylądować w koszu na śmieci. Nawet połowa błonnika, które zawiera jabłko, jest skoncentrowana właśnie w skórce. Skórka zawiera także witaminy B9, C, A i K. Do tego fosfor, potas i wapń. To dlatego dietetycy opisując właściwości odżywcze jabłka zawsze rozgraniczają, czy jest to owoc jedzony ze skórką, czy bez. Tylko co zrobić, jeśli nie lubisz gryźć skórki albo przyrządzasz potrawę, w której będzie tylko przeszkadzać? Zagospodaruj ją w inny sposób. Można ją łatwo przerobić, na przykład na wartościowy ocet czy susz. Albo wykorzystać od razu – na kompot lub dodatek do koktajlu.

Kompot z obierków z jabłek

Ze świeżych jabłkowych obierków można zrobić aromatyczny, jesienny kompot. Należy zalać je wodą – im więcej obierków w stosunku do wody, tym bardziej intensywny smak – i zagotować. Do gorącego kompotu warto wrzucić laskę rozgrzewającego cynamonu, a całość dosłodzić według uznania ulubionym miodem. Taki napój można pić zarówno w wersji na zimno, jak i na ciepło. Obierki z jabłek mogą być także dodatkiem do kompotu wieloowocowego. W wersji jesiennej idealnie skomponują się ze śliwkami i gruszkami.

Koktajl pełen błonnika

Fani zdrowych koktajli mogą dorzucić jabłkowe skórki do blendera. Wzbogacą ulubiony koktajl o cenne mikroelementy i przede wszystkim błonnik. Skórki jabłkowe idealnie komponują się z innymi owocami – chociażby bananami czy owocami jagodowymi. Sprawdzą się też w towarzystwie zielonych warzyw – selera naciowego, jarmużu i szpinaku. Zmiksowane na gładko przełknie nawet najbardziej zagorzały przeciwnik jedzenia owoców ze skórką.

Przepis na ocet z obierków z jabłek

Domowy ocet jabłkowy jest bardzo prosty do zrobienia. Można do jego przyrządzenia wykorzystać całe jabłka, ale tak naprawdę wystarczą odpadki jabłkowe, a więc właśnie skórki. Ocet na skórkach będzie miał intensywny, jabłkowy aromat.

Potrzebne są tylko trzy składniki:

jabłkowe obierki

woda

cukier

Obierki należy umieścić w czystym (wyparzonym) słoju. Cukier rozpuścić w wodzie w proporcjach 3-4 czubate łyżki cukru na litr wody. Obierki powinny zajmować około 2/3 naczynia, które dopełniamy lekko ciepłą wodą. Słój trzeba przykryć gęstą gazą lub ręcznikiem papierowym i zawiązać. Chodzi m.in. o to, aby do środka nie dostały się muszki owocówki. Słój należy odstawić i codziennie raz zamieszać czystą, drewnianą łyżką. Ten zabieg jest konieczny, bo podczas fermentacji jabłka czy skórki będą pływać po wierzchu i mogą spleśnieć. Białawy osad czy wręcz kożuch tworzący się na powierzchni jest naturalnym efektem fermentacji. Po kilku tygodniach skórki opadną na dno – wtedy można ocet zostawić w spokoju, aby się wyklarował. Po kolejnych dwóch, trzech tygodniach można go odcedzić i przelać do czystych butelek. Będzie idealnym i przede wszystkim bardzo zdrowym dodatkiem do zakwaszania potraw.

Wszechstronny susz jabłkowy

To wersja prosta i szybka. Skórki jabłkowe wystarczy ususzyć i zamknąć w szczelnym słoju. Skórki można suszyć zarówno na suszarce jak i w piekarniku. Do czego wykorzystać suszone skórki jabłka? Pomysłów jest wiele. Można z nich przyrządzić zdrowy napar – podobnie jak kompot ze świeżych obierków, można wzbogacić taką „herbatkę” rozgrzewającymi przyprawami i miodem. Dobrze wysuszone, chrupiące skórki można też traktować jak zdrową przekąskę. Rozdrobnione sprawdzą się jako dodatek do owsianki. Obierkowy susz przyda się także jako dodatek do tradycyjnego, wigilijnego kompotu.

Czytaj też:

Czy wszystkie jabłka są zdrowe? Odpowiedź może cię zaskoczyć