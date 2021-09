Która kawa podnosi cholesterol? Tego się nie spodziewałeś

Kawa pobudza, delikatnie podnosi ciśnienie, wyostrza zmysły, poprawia pamięć i koncentrację. W dodatku możemy pić jej więcej niż do tej pory myśleliśmy, bo naukowcy twierdzą, że trzy lub cztery filiżanki dziennie nie powinny nam zaszkodzić.

Okazuje się jednak, że kawa nie jest dla wszystkich. Po niektóre rodzaje tego napoju nie powinny sięgać osoby, które mają podwyższony poziom cholesterolu. Dlaczego?

Czy kawa podnosi cholesterol?

Ziarna kawy zawierają diterpeny, związki, które mogą wywierać wpływ na gospodarkę lipidową w organizmie. Są to głównie kafeol i kafestol, które podnoszą poziom cholesterolu całkowitego w organizmie. Robią to dość znacznie, bo nawet o 2 procent. U osób, które mają podwyższony poziom cholesterolu może to przyczynić się do pogorszenia kondycji zdrowotnej.

O samych diterpenach nie da się jednak powiedzieć, że są szkodliwe, ponieważ badania udowodniły, że mogą działać antynowotworowo.

Jaka kawa wpływa na cholesterol?

Na szczęście kafeol i kafestol nie występują w takich samych ilościach w różnych rodzajach kawy. Kawa mielona, rozpuszczalna, z ekspresu – którą kawę mogą pić osoby, które mają podniesiony poziom cholesterolu?

Kawa rozpuszczalna



Kawa rozpuszczalna nie zawiera diterpenów, nie wpływa więc na gospodarkę lipidową. To oznacza, że jest bezpieczna dla osób, które mają podniesiony poziom cholesterolu. Nie należy jednak przesadzać z jej ilością!



Kawa mielona



Kawa mielona zalewana bezpośrednio wrzątkiem niestety zawiera diterpeny. Nie powinny jej pić osoby mające zaburzony poziom cholesterolu.



Kawa mielona z filtrem



Co ciekawe, ta sama kawa mielona może być o wiele zdrowsza i nie zawierać kafeolu i kafestolu, jeśli przygotujemy ją z użyciem... papierowego filtru.



Kawa z ekspresu



Kawa z ekspresu jest zdrowsza niż kawa mielona zalewana wrzątkiem. Jeśli ekspres zawiera filtr metalowy, będzie ona jednak mniej zdrowa niż kawa, którą przygotowujemy z użyciem filtru papierowego.



Latte



A popularne latte? Wszystko zależy od tego z jakiej kawy zostało przygotowane. Warto jednak pamiętać, że jeśli lubimy latte wzbogacać słodkimi syropami smakowymi czy tłustym mlekiem, to taki przysmak także nie będzie wskazany dla osób, które mają podwyższony poziom cholesterolu.

