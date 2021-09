Okra – mało znane warzywo, które obniża cholesterol i wspomaga serce

Okra to warzywo, które ma niewiele kalorii, wzmacnia układ sercowo-naczyniowy i obniża cholesterol. W Polsce wciąż jeszcze nie jest zbyt popularne, a szkoda, bo może dobroczynnie wpłynąć na zdrowie.

Czym jest okra?

Okra to inaczej piżmian jadalny, roślina, która pochodzi z Afryki. Uprawiana jest też w Indiach, ponieważ ciepły klimat tropikalny służy jej najbardziej. Ma owoce w kształcie strączków, które niektórzy porównują wyglądem do papryczek chilli. Są one bardzo zdrowe, dostarczają m.in. kwasów tłuszczowych z grupy Omega oraz witaminy C.

Wartości odżywcze

Okra zawiera:

potas

fosfor

wapń

beta karoten

ryboflawinę

niacynę

witaminę A



witaminę C

witaminę K

flawonoidy

kwas foliowy

Właściwości zdrowotne

Okra to warzywo, które jest cenione za jego wpływ na układ sercowo-naczyniowy, układ krążenia oraz działanie wspomagające pracę serca. Pomaga uregulować ciśnienie krwi, zapobiega rozwojowi miażdżycy oraz obniża poziom cholesterolu.

Dzięki zawartości przeciwutleniaczy wykazuje działanie antynowotworowe, a także poprawia pracę układu nerwowego. Oprócz tego dostarcza kwas foliowy, dlatego zaleca się je kobietom planującym ciążę oraz spodziewającym się dziecka.

Na mocne serce

Zawartość potasu oraz kwasów tłuszczowych z grupy Omega znakomicie wzmacnia serce. Pomaga zapobiec zaburzeniom rytmu, zapobiega chorobom serca, reguluje krążenie. Dodatkowo reguluje gospodarkę tłuszczową w organizmie, wpływając na zmniejszenie poziomu cholesterolu całkowitego oraz trójglicerydów.

Przeciw cukrzycy

Warzywo to pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. Ze względu na zawartość mirycetyny może też obniżać podwyższony cukier, dlatego stanowi dobrą profilaktykę cukrzycy. Mogą je bezpiecznie spożywać osoby chorujące na tę chorobę, ale w kontrolowanych ilościach, by nie obniżyła im dodatkowo cukru. Przy przyjmowaniu leków mogłoby to być niebezpieczne.

Jako profilaktyka antynowotworowa

Okra zawiera dużą ilość antyoksydantów i przeciwutleniaczy, dlatego broni organizm przed działaniem wolnych rodników. Pomaga uszczelnić barierę ochronną, zapobiegając w ten sposób wnikaniu w głąb komórek szkodliwych drobnoustrojów.

Na trawienie i pracę wątroby

Warzywo to wspomaga procesy trawienne, ponieważ zawiera sporo błonnika. Dzięki temu przyspiesza metabolizm i usuwanie z organizmu szkodliwych substancji. To wpływa nie tylko na zachowanie smukłej sylwetki, ale przyczynia się do utrzymania zdrowej kondycji jelit.

Dodatkowo, okra pomaga ochronić wątrobę. Uważana jest za jedno z warzyw, które mogą przyspieszać oczyszczanie organizmu z toksyn.

Na dobry wzrok

Warzywo to zawiera witaminę K, a dodatkowo luteinę i antyoksydanty, które wspomagają pracę oczu. Pomagają zapobiec chorobom zwyrodnieniowym takim jak zwyrodnienie plamki żółtej czy zaćma.

Dla kobiet w ciąży

Warzywo jest źródłem folianów, które są niezbędne kobietom w ciąży. Pomagają zapobiec wadom cewy nerwowej, której rozwijają się najczęściej w pierwszych tygodniach ciąży. Spożywanie okry, razem z innymi warzywami bogatymi w kwas foliowy, jest istotne nie tylko dla ciężarnych, ale dla wszystkich kobiet planujących ciążę. Uzupełnianie kwasu foliowego zaleca się przynajmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem starań o dziecko.

Jak przyrządzić?

Z okry jada się owoce, które mają kształt 10-centymetrowych zielonych strączków. Można je podawać z innymi warzywami w formie potrawek, dodawać do dań słodko-kwaśnych i z kuchni orientalnej. W ostatnim czasie popularnością cieszy się także picie wody z okry. Aby skorzystać z jej dobroczynnych właściwości, wystarczy namoczyć w wodzie na noc strączki warzyw, a rano wypić napój.

