Dyniowe curry idealne na jesienny chłód. Jak je zrobić?

Dyniowe curry to świetny pomysł na szybki obiad w jesiennych barwach. Jest zdrowe, fantastycznie rozgrzewa i przygotowuje się je błyskawicznie. Zachwyci nie tylko domowników, ale też gości! Co warto wiedzieć o tym przysmaku?

Czym jest dyniowe curry?

Dyniowe curry to makaron podawany z dynią, mlekiem kokosowym i rozgrzewającymi przyprawami. Jest on bardzo sycący, a dodatkowo obłędnie smakuje. Curry, imbir, kurkuma i cynamon to przyprawy, które doskonale rozgrzewają, dlatego taki makaron sprawdzi się w sezonie jesiennym, gdy organizm szybko się wyziębia. W dodatku działają przeciwwirusowo i antybakteryjnie, dlatego mogą pomóc uchronić organizm od infekcji.

Wartości dyni

Dynia to warzywo, które dostarcza dużo mikroelementów i witamin. Zawiera m.in. wapń, selen, magnez, cynk, potas, kwas foliowy i witaminy A, C oraz E. Dodatkowo jest całkiem niezłym źródłem białka, dlatego wspaniale syci. I ma niewiele kalorii, więc mogą śmiało spożywać je osoby, które chcą zredukować tkankę tłuszczową.

Jak zrobić dyniowe curry?

Dyniowe curry świetnie smakuje z mlekiem kokosowym. Słodki smak potrawy, wzbogacony rozgrzewającymi przyprawami, przypadnie do gustu zarówno małym, jak i dużym. Jak je zrobić?

