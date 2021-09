Kasza owsiana wciąż mało znana. A doskonale syci, rozgrzewa i poprawia nastrój

Kasza owsiana w Polsce wciąż cieszy się niewielką popularnością. A szkoda, bo ma wiele właściwości prozdrowotnych, które są w stanie poprawić naszą kondycję. W dodatku jest bardzo sycąca i dobrze sprawdza się jako jesienne czy zimowe, rozgrzewające śniadanie. Co warto wiedzieć o tej kaszy?

Czym jest kasza owsiana?

Kasza owsiana to inaczej pęczak owsiany. Jest to kasza, do której produkcji wykorzystuje się owies. Powstaje ona w niższej temperaturze niż płatki owsiane, dlatego ma więcej właściwości prozdrowotnych niż owsianka. I choćby z tego względu warto włączyć ją do diety, bo owiec to skarbnica mikroelementów i witamin.

Wartości odżywcze

Kasza zawiera:

witaminy z grupy B

potas

fosfor

wapń

cynk



miedź

selen

żelazo

magnez

niacynę

błonnik

węglowodany

białko

Właściwości prozdrowotne

Kasza owsiana jest świetnym źródłem błonnika, dzięki czemu na długo zapewnia uczucie sytości. Wzmacnia perystaltykę jelit i przyspiesza procesy metaboliczne. Oprócz tego zawiera dużo witamin z grupy B, co wpływa na kondycję włosów, skóry i paznokci, a także na pamięć i koncentrację.

Kaszę ceni się także za jej właściwości rozgrzewające. Pobudza krążenie krwi, dzięki czemu wspiera wchłanianie substancji odżywczych i dotlenianie komórek. Dodatkowo działa na system odpornościowy, wspomagając go i chroniąc przed działaniem wirusów i bakterii.

Alternatywa owsianki

Kaszę owsianą można spożywać na śniadanie zamiast owsianki czy jaglanki. Zaspokoi poranny głód, na długo nasyci i zapobiegnie chęci sięgnięcia po coś słodkiego. Z borówkami, malinami, bananem czy gruszką będzie stanowiła pełnowartościowy posiłek.

Na zdrowe serce

Owies zawiera sporo potasu, dzięki czemu wzmacnia serce i pracę układu sercowo-naczyniowego. Regularnie spożywany zmniejsza ryzyko rozwoju chorób serca, a także chorób cywilizacyjnych takich jak miażdżyca. Stymuluje do pracy układ krążenia, przez co doskonale rozgrzewa.

Oprócz tego kasza z tych ziaren ma właściwości regulujące ciśnienie krwi, co pozwala zapobiec ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego. Pomaga także uregulować gospodarkę lipidową organizmu, normując poziom cholesterolu.

Na pracę układu odpornościowego

Kasza owsiana pomaga także wzmocnić pracę układu immunologicznego. Regulując pracę jelit, wpływa na stan mikroflory jelitowej, co przyczynia się do zwiększenia odporności ogólnej organizmu. Silniejsze jelita mocniej bronią się przed drobnoustrojami, które mogą mieć działanie chorobotwórcze.

Jako profilaktyka cukrzycy

Kasza owsiana doskonale też reguluje poziom cukru we krwi, przez co zapobiega cukrzycy. Podnosi poziom glukozy i przez długo czas utrzymuje go w tym samym miejscu. To sprawia, że po spożyciu kaszy owsianej nie grożą nam nagłe spadki cukru i chęć sięgnięcia po słodką przekąskę.

Jako profilaktyka antynowotworowa

Kasza owsiana jest bogata w przeciwutleniacze i antyoksydanty, dzięki czemu wspomaga procesy odnowy komórkowej. Zwalcza wolne rodniki i zapobiega rozwojowi chorób nowotworowych.

Na lepszy nastrój

Zawartość witamin z grupy B sprawia, że kasza owsiana reguluje też nastrój. Pomaga poprawić samopoczucie i zapobiec spadkom nastroju spowodowanym m.in. stresem. Owiec zawiera też sporo potasu, selenu i cynku, przez co działa uspokajająco na organizm. Dobrze wpływa na sen i zwalcza bezsenność.

Do czego wykorzystać?

Kaszę owsianą można wykorzystać do przygotowania smacznych i sycących śniadań np. z dodatkiem ulubionych owoców, bakalii, miodu czy cynamonu. Świetnie nadaje się do sałatek, potrawek mięsnych i warzywnych oraz zup. Może zastąpić kaszę jęczmienną w krupniku.

Czytaj też:

Kaszotto z grzybami – proste i pyszne danie na jesień