Co zrobić z grzybów? Wypróbuj dwa nietypowe przepisy

Trwa sezon na grzyby. Większość grzybiarzy swoje zbiory suszy lub marynuje w occie. To jednak nie wszystko, co można zrobić z grzybów. Podpowiadamy, jak jeszcze można wykorzystać w kuchni ten jesienny przysmak.

Podczas przygotowania do suszenia wiele kawałków grzybów ląduje w koszu – to zwykle trzonki, które niechętnie potem wrzucamy do potraw. A to właśnie suszone trzonki i niezbyt ładne, połamane kapelusze można wykorzystać do zrobienia proszku grzybowego.

Jak zrobić proszek grzybowy?

Jest to bardzo proste – potrzebne są dobrze wysuszone grzyby. Mogą to być pełnowartościowe grzyby, ale wspomniane trzonki nadadzą potem potrawom dodatkową kremowość. Suszone grzyby trzeba rozdrobnić na proszek. Możesz wykorzystać do tego dobry blender kielichowy lub tradycyjny młynek. Przy młynku istotne jest, aby nie był to młynek używany do kawy, bo intensywny aromat przejdzie do grzybów.

Grzybowy proszek przesyp do szczelnego pojemnika i gotowe. Aby zapobiec przedostawaniu się do proszku niepożądanych gości – warto zmieszać proszek z mielonym pieprzem lub włożyć do pojemnika kilka liści laurowych.

Do czego wykorzystać proszek grzybowy?

To jeden z najbardziej wszechstronnych dodatków w kuchni. Proszek grzybowy można dodawać do zup czy sosów. Można posypać nim mięso na pieczeń, albo wykorzystać do zrobienia kremowej zupy grzybowej. Sprawdzi się też jako dodatek do farszów czy pasztetów, także tych warzywnych, którym doda charakteru.

Domowe kostki grzybowe – przepis

Aromatyczne kostki to coś, co zawsze warto mieć w kuchni pod ręką. Te gotowe, ze sklepu, zazwyczaj nie zachwycają składem i mają sztuczny posmak. Przygotowanie własnych – to odrobina pracy, ale efekt jest tego wart.

Najpierw trzeba przygotować bulion warzywno-grzybowy. Na dnie garnka rozgrzej odrobinę oleju, wrzuć pokrojone warzywa – marchewkę, seler, pietruszkę. Kiedy warzywa się zrumienią, zalej je wodą, dodaj pora, opaloną cebulę i suszone grzyby. Najlepiej do tego nadadzą się podgrzybki. Nie żałuj zarówno warzyw, jak i samych grzybów – bulion musi być aromatyczny. Dodaj przyprawy – kilka liści laurowych, ziarna pieprzu i ziela angielskiego. Gotuj co najmniej godzinę. Odcedź bulion i gotuj jeszcze aż zmniejszy swoją objętość trzykrotnie. Ostudź i wlej do foremki na kostki lodu. Włóż do zamrażarki i gotowe! Mrożone kostki są zawsze pod ręką. Można je dodawać do zup i sosów.

Ważne: do bulionu można dodać sól. Jeśli jednak to zrobisz, pamiętaj o tym przygotowując potrawę, do której dodajesz kostkę. Bulion można przygotować także ze świeżych grzybów, jednak te suszone mają więcej aromatu.

Pozostałe z gotowania grzyby i warzywa można wykorzystać jako dodatek do pasztetu.

Jakie właściwości odżywcze mają grzyby?

Grzybom zdecydowanie nie można odmówić walorów smakowych, jednak co do ich właściwości odżywczych wiele osób ma wątpliwości. Okazuje się jednak, że przysmak ten może być elementem zdrowej diety. Nie podnoszą poziomu tłuszczu ani zawartości sodu są niemal bezkaloryczne. Ponadto są źródłem wielu mikroskładników, m.in. witaminy D. Badania wspierają stosowanie wybranych grzybów ze względu na ich właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i wzmacniające odporność.

