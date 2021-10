Kasztany jadalne. Czy wiesz, że można je znaleźć w Polsce?

Kasztan jadalny, wbrew pierwszemu skojarzeniu, nie ma nic wspólnego ze znanymi nam i powszechnymi w Polsce kasztanowcami zwyczajnymi, które popularnie są nazywane kasztanami. Kasztan jadalny (Castanea sativa) należy do rodziny bukowatych, a kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) do rodziny mydleńcowatych.

Jak poznać kasztana jadalnego?

O tej porze roku, na początku jesieni, najłatwiej je rozpoznać po charakterystycznej kolczastej okrywie orzecha. Uwaga – gęste, zielone kolce naprawdę kłują! Ale to one skrywają to, co drzewo ma najcenniejszego. Dojrzała, kolczasta kulka spada na ziemię i pęka, wtedy najłatwiej wydostać orzechy.

Liście kasztana jadalnego w niczym nie przypominają rozłożystych, palczastych liści kasztanowca. Bardziej przypominają liście buka, są jednak dużo większe i dłuższe.

Kasztany jadalne w Polsce

Nasz klimat nie sprzyja tym roślinom, ponieważ bardzo źle znoszą mrozy. Lubią ciepłe tereny m. in. basenu Morza Śródziemnego. Mimo to można je spotkać także w Polsce, w parkach czy ogrodach, najczęściej na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Są i tacy, którzy z powodzeniem podejmują się ich uprawy we własnych ogródkach.

Co roku swoim okazem kasztana jadalnego chwali się Ogród Dendrologiczny w Glinnej w Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Co więcej – miejscowe nadleśnictwo, które jest gospodarzem arboretum – zaprasza turystów na zbiory kasztanów. Można przyjść, zobaczyć drzewo na własne oczy i spróbować znaleźć orzechy, które można zupełnie za darmo zabrać ze sobą! Kasztany można zbierać do końca października.

Właściwości kasztana jadalnego

Orzechy kasztana jadalnego są źródłem witaminy C, witaminy A, są bogate witaminy z grupy B. Tym samym ich jedzenie wspomaga układ odpornościowy i dobrze działa na nerwy. Zawierają zdrowe tłuszcze nienasycone, ale też wapń, żelazo czy potas. Pomagają obniżać ciśnienie, działają dobre na serce. Zawierają też lecytynę, są źródłem błonnika i tym samym wspomagają pracę jelit. Zaleca się je też przy problemach z wątrobą.

Jak jeść kasztany?

W Polsce raczej trudno o spektakularne zbiory. Ale kasztany bez problemu można już kupić w wielu sklepach. Kasztan ma lekko słodki, przyjemnie orzechowy i lekko mączysty smak. Nie powinno się go jednak jeść na surowo, ponieważ zawarta w nim skrobia dopiero po obróbce termicznej zamienia się w dające energię węglowodany złożone.

Kasztany jadalne mają wszechstronne zastosowanie w kuchni. Można je piec, gotować, smażyć, robi się z nich mąkę, wytłacza olej, robi słodki, pyszny krem. Smakosze uważają, że najlepsze są na ciepło.

Mąka z kasztanów nie zawiera glutenu. Sprawdzi się idealnie w jesiennych wypiekach – ciastach z jabłkami, śliwkami czy rozgrzewającymi przyprawami korzennymi i kakao. Z powodzeniem można nią w tradycyjnych wypiekach zastąpić mąkę pszenną. Mąka kasztanowa jest nieoceniona w kuchni osób, które muszą lub chcą stosować dietę bezglutenową.

Przepis na bezglutenowe naleśniki z mąki kasztanowej

Z mąki kasztanowej można przyrządzić pyszne i zdrowe bezglutenowe naleśniki.

Składniki:

350 gram mąki kasztanowej

2 jajka

szklanka mleka

pół szklanki wody gazowanej

szczypta soli

olej do smażenia



Wykonanie:

Wymieszaj jajka z wodą, mlekiem i dodaj szczyptę soli. Dodaj mąkę kasztanową i mieszaj do uzyskania gładkiej konsystencji ciasta. Smaż jak tradycyjne naleśniki na rozgrzanej patelni posmarowanej odrobiną oleju. Naleśniki możesz podawać z ulubionymi dodatkami. My polecamy w wersji jesiennej z konfiturą śliwkową i kleksem śmietany posypanej cynamonem.

