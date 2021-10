Mąka jaglana idealna do naleśników i wypieków. Nie zawiera glutenu i obniża cholesterol

Mąka jaglana to zdrowy zamiennik mąki pszennej, który ma mniej kalorii i nie zawiera glutenu. Dzięki temu, że ma neutralny smak, można ją wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Dlaczego warto stosować mąkę jaglaną?

Czym jest mąka jaglana?

Mąka jaglana to mąka, którą produkuje się z kaszy jaglanej. Jest bardzo delikatna dla układu trawiennego, a dodatkowo zawiera wiele cennych witamin i minerałów, dlatego uważa się ją za polskie superfoods.

Wielką zaletą produktu jest to, że nie zawiera tak dużo węglowodanów jak mąka pszenna, dlatego jest mniej kaloryczna. Nie ma również glutenu, więc jest bezpieczna dla osób chorych na celiakię.

Wartości odżywcze

Mąka jaglana zawiera:

witaminy z grupy B

cynk



żelazo

miedź

potas

magnez

mangan

Dlaczego warto ją spożywać?

Mąka pszenna wykorzystywana do wypieków, naleśników, gofrów, placków, a także pieczywa czy makaronów, jest smaczna, ale ma niewiele wartości zdrowotnych. Jest to produkt wysokokaloryczny, który dostarcza organizmowi dużo węglowodanów. Ma też wysoki indeks glikemiczny, więc nie poleca się go osobom, które chorują na cukrzycę.

Warto poszukać zdrowych zamienników mąki pszennej, które wykorzystamy do przygotowania domowych wypieków czy placków. Będą one dużo bardziej wartościowe i pozwolą uzupełnić dietę o cenne mikroelementy i składniki odżywcze. Jednym z takim produktów jest mąka jaglana.

Właściwości zdrowotne

Mąka jaglana to dobre źródło witamin z grupy B, które poprawiają kondycję włosów, skóry i paznokcie. Dodatkowo stanowią ważne źródło energii dla mózgu, wspomagając pamięć, koncentrację i procesy myślowe.

Mąka pozyskiwana z prosa (bo tak się produkuje kaszę jaglaną) jest lekkostrawna, nie podrażnia układu trawiennego, można ją więc bezpiecznie włączyć do diety dzieci. Ma sporo błonnika, dzięki czemu wspiera pracę jelit i przyspiesza metabolizm.

Kolejną zaletą tej mąki jest jej neutralny smak. Można ją wykorzystać do niemal wszystkich rodzajów wypieków i w ten sposób wzbogacić dietę o witaminy z grupy B i minerały.

Na zdrowe serce

Mąka jaglana jest bogata w potas, który wspomaga pracę serca i układu sercowo-naczyniowego. Pozwala unormować ciśnienie krwi, zapobiega arytmii serca oraz chorobom cywilizacyjnym.

Na pracę jelit

Mąka ta, będąc dobrym źródłem błonnika, wspomaga trawienie i zapobiega chorobom nieżytowo-jelitowym. Usprawnia perystaltykę jelit, wspomagając usuwanie z organizmu złogów i szkodliwych substancji lub resztek pokarmowych. Dzięki temu sprzyja też utrzymaniu prawidłowej masy ciała i szczupłej sylwetki.

Na pracę mózgu

Witaminy z grupy B, w które obfituje ten produkt spożywczy, znakomicie wspomagają pracę mózgu. Poprawiają myślenie przyczynowo-skutkowe, wspierają pamięć i koncentrację. Witaminy te pomagają również zwalczyć bezsenność, a także wspomóc procesy regeneracyjne w organizmie. Dzięki temu przyczyniają się do zachowania dobrego samopoczucia.

Na redukcję cholesterolu

Mąka jaglana pomaga także utrzymać równowagę w gospodarce tłuszczowe organizmu, co przekłada się na zachowanie właściwych proporcji pomiędzy dobrym i złym cholesterolem. Dzięki temu sprzyja obniżeniu poziomu złego cholesterolu i pomaga poprawić wyniki lipidogramu. Osoby, które cierpią na podwyższony cholesterol, powinny włączyć ją do diety.

Jak wykorzystać?

Mąkę jaglaną można wykorzystać do przygotowania:

placków

naleśników

gofrów

chleba

ciast

pierogów

zup

sosów

Jej zaletą jest to, że można ją przygotować samemu w domu z kaszy jaglanej. Wystarczy ugotować kaszę albo namoczyć ją w wodzie, a następnie wstawić do piekarnika. Wystudzoną kaszę trzeba zmielić i gotowe.

Czytaj też:

Gofry jaglane – zdrowe i chrupiące śniadanie dla całej rodziny